05 октября 2023

Молодой житель Кудымкара сбил на «шестерке» двух пешеходов

© Служба новостей «URA.RU»
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«Металлургмаш». Магнитогорск, колючая проволока, жигули, проходная, ваз 2106, забор
Водитель не имел права на управление автомобилем Фото:

В городе Кудымкар две жительницы города получили травмы в результате наезда на них автомобиля. Женщин сбила машина, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицией предварительно установлено, что за рулем авто находился 19-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«В 15 часов по улице Максима Горького двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего водителя. По предварительной информации в районе дома № 14 он допустил наезд на двух пешеходов, женщин 1952 и 1957 годов рождения. Последние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — информирует ведомство. Уточняется, что ДТП произошло 5 октября.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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В городе Кудымкар две жительницы города получили травмы в результате наезда на них автомобиля. Женщин сбила машина, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицией предварительно установлено, что за рулем авто находился 19-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края. «В 15 часов по улице Максима Горького двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего водителя. По предварительной информации в районе дома № 14 он допустил наезд на двух пешеходов, женщин 1952 и 1957 годов рождения. Последние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — информирует ведомство. Уточняется, что ДТП произошло 5 октября. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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