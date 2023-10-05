Молодой житель Кудымкара сбил на «шестерке» двух пешеходов

Водитель не имел права на управление автомобилем Фото: Илья Московец © URA.RU

В городе Кудымкар две жительницы города получили травмы в результате наезда на них автомобиля. Женщин сбила машина, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Полицией предварительно установлено, что за рулем авто находился 19-летний водитель, не имевший права управления транспортным средством. Об этом сообщается в telegram-канале Госавтоинспекции Пермского края.

«В 15 часов по улице Максима Горького двигался автомобиль ВАЗ-2106 под управлением 19-летнего водителя. По предварительной информации в районе дома № 14 он допустил наезд на двух пешеходов, женщин 1952 и 1957 годов рождения. Последние переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — информирует ведомство. Уточняется, что ДТП произошло 5 октября.

Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.