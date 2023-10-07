Кадыров предложил отменить выборы президента в России

Рамзан Кадыров выступил с инициативой о выборах президента-2024 Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров предложил отменить в стране предстоящие выборы президента, которые должны пройти в 2024 году, из-за проведения спецоперации. С таким заявлением он выступил в ходе флешмоба в Грозном, посвященном дню рождения российского президента Владимира Путина.

«Я предлагаю сейчас, когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат — Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», — сказал Рамзан Кадыров. Его слова передает РИА Новости.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Решение об их дате будет принято Советом Федерации не ранее чем за 100 дней (8 декабря 2023) и не позднее чем за 90 дней (18 декабря 2023) до дня голосования.

Действующий глава государства на данный момент не заявлял о своих планах переизбираться на новый срок. Путин на пленарном заседании ВЭФ 12 сентября заявил, что тема его участия в выборах будет поднята в конце 2023 года, после решения парламента о выборах президента.

При этом Администрация Президента уже начала подготовку к голосованию. В частности, власти начали думать над пиаром кандидата от власти и искать для него доверенные лица.