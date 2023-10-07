07 октября 2023
06 октября 2023

В городе ХМАО перекрыли улицу из-за ДТП. Фото

В Нижневартовске из-за аварии ограничено движение по улице Пикмана
© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель Infiniti с травмами доставлен в больницу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на улице Пикмана столкнулись два автомобиля. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что движение перекрыто.

«В Нижневартовске у стадиона на улице Пикмана столкнулись LADA и Infiniti. Движение временно перекрыто», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Водитель иномарки получил серьезные травмы. Он госпитализирован. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил.

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В Нижневартовске (ХМАО) на улице Пикмана столкнулись два автомобиля. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что движение перекрыто. «В Нижневартовске у стадиона на улице Пикмана столкнулись LADA и Infiniti. Движение временно перекрыто», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск». Водитель иномарки получил серьезные травмы. Он госпитализирован. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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