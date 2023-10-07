Водитель Infiniti с травмами доставлен в больницу
В Нижневартовске (ХМАО) на улице Пикмана столкнулись два автомобиля. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что движение перекрыто.
«В Нижневартовске у стадиона на улице Пикмана столкнулись LADA и Infiniti. Движение временно перекрыто», — передает telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Водитель иномарки получил серьезные травмы. Он госпитализирован. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу окружного УГИБДД. Ответ на момент публикации не поступил.
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