Стало известно, когда отремонтируют гостиницу «Югра» в Ханты-Мансийске

Гостиницу «Югра» в Ханты-Мансийске отремонтируют в 2026 году
Гостиничный комплекс «Югра» в Ханты-Мансийке откроют в 2026 году. Об этом сообщил региональный Фонд развития. 

«Открытие и запуск гостиничного комплекса „Югра“ ?после реконструкции запланирован на 2026 год. После ремонта в отеле появится 115 номеров от „Стандарта“ до „Люкса“, также будет предусмотрено размещение для маломобильных групп населения», — сообщает Фонд развития Югры, который предоставил льготный займ на капремонт в 285 миллионов рублей.  

На эти деньги будут закуплены мебель, оснащение для номеров, стройматериалы и выполнен ремонт В обновленной гостинице будет размещен конференц-зал, ресторан, бар, фитнес-зал и спа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе стремительно растет турпоток. За первый квартал 2025 года гостиницы региона приняли более 120 тысяч человек, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года,

