Стало известно, когда отремонтируют гостиницу «Югра» в Ханты-Мансийске

Гостиничный комплекс «Югра» в Ханты-Мансийке откроют в 2026 году. Об этом сообщил региональный Фонд развития.
«Открытие и запуск гостиничного комплекса „Югра“ ?после реконструкции запланирован на 2026 год. После ремонта в отеле появится 115 номеров от „Стандарта“ до „Люкса“, также будет предусмотрено размещение для маломобильных групп населения», — сообщает Фонд развития Югры, который предоставил льготный займ на капремонт в 285 миллионов рублей.
На эти деньги будут закуплены мебель, оснащение для номеров, стройматериалы и выполнен ремонт В обновленной гостинице будет размещен конференц-зал, ресторан, бар, фитнес-зал и спа.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийском автономном округе стремительно растет турпоток. За первый квартал 2025 года гостиницы региона приняли более 120 тысяч человек, что на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года,
