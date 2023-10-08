В Тюмени женщина погибла из-за неправильно устроенной печи

В Тюменской области женщина погибла из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи. Пожар произошел в жилом доме в деревне Суклем Упоровского района, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.
«В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: деревня Суклем Упоровского муниципального района. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, площадь пожара составила 232 квадратных метра. На месте работали 18 человек и 10 единиц техники, из них 7 человек и 4 единицы техники из состава МЧС России. По предварительному заключению, причиной пожара стала неправильно обустроенная домовая печь.
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