08 октября 2023
07 октября 2023

В Тюмени женщина погибла из-за неправильно устроенной печи

В пожаре в Тюменской деревне Суклем погибла женщина
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень , пожар, огонь, тушение пожара, пожар в деревне
Пожар произошел в деревне Суклем Упоровского района Тюменской области Фото:

В Тюменской области женщина погибла из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи. Пожар произошел в жилом доме в деревне Суклем Упоровского района, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области в своем telegram-канале.

«В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: деревня Суклем Упоровского муниципального района. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, площадь пожара составила 232 квадратных метра. На месте работали 18 человек и 10 единиц техники, из них 7 человек и 4 единицы техники из состава МЧС России. По предварительному заключению, причиной пожара стала неправильно обустроенная домовая печь.

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В Тюменской области женщина погибла из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печи. Пожар произошел в жилом доме в деревне Суклем Упоровского района, сообщает пресс-служба МЧС Тюменской области в своем telegram-канале. «В двенадцатом часу ночи поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме по адресу: деревня Суклем Упоровского муниципального района. В ходе тушения пожара была обнаружена погибшая женщина», — говорится в сообщении. По данным МЧС, площадь пожара составила 232 квадратных метра. На месте работали 18 человек и 10 единиц техники, из них 7 человек и 4 единицы техники из состава МЧС России. По предварительному заключению, причиной пожара стала неправильно обустроенная домовая печь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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