Прокуратура проводит проверку по делу младенца из ХМАО с тяжелой травмой головы

09 октября 2023 в 16:07 Размер текста - 17 +

Прокуратура контролирует расследование уголовного дела о нанесении тяжелых травм двухмесячному ребенку Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Прокуратура заинтересовалась делом о двухмесячном младенце из Нижневартовска (ХМАО), который поступил в больницу с тяжелой травмой головы. Сайт ведомства пояснил, что прокуратура контролирует ход расследования. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку о получении ребенком тяжких телесных повреждений, после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет, контролируется прокуратурой», — указано на сайте ведомства. В ходе проверки прокуратура выяснит и оценит причины происшествия. Прокуратура проверит, как выполняли обязанности органы власти, которые выявляют семьи с социальными рисками, и медучреждения, обеспечивающие патронаж новорожденных. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В этот день он находился под присмотром 22-летней матери.

Прокуратура заинтересовалась делом о двухмесячном младенце из Нижневартовска (ХМАО), который поступил в больницу с тяжелой травмой головы. Сайт ведомства пояснил, что прокуратура контролирует ход расследования. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку о получении ребенком тяжких телесных повреждений, после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет, контролируется прокуратурой», — указано на сайте ведомства. В ходе проверки прокуратура выяснит и оценит причины происшествия. Прокуратура проверит, как выполняли обязанности органы власти, которые выявляют семьи с социальными рисками, и медучреждения, обеспечивающие патронаж новорожденных. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В этот день он находился под присмотром 22-летней матери.