08 октября 2023

Прокуратура проводит проверку по делу младенца из ХМАО с тяжелой травмой головы

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела о нанесении тяжелых травм двухмесячному ребенку Фото:

Прокуратура заинтересовалась делом о двухмесячном младенце из Нижневартовска (ХМАО), который поступил в больницу с тяжелой травмой головы. Сайт ведомства пояснил, что прокуратура контролирует ход расследования.

«Прокуратура Нижневартовска организовала проверку о получении ребенком тяжких телесных повреждений, после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет, контролируется прокуратурой», — указано на сайте ведомства.

В ходе проверки прокуратура выяснит и оценит причины происшествия. Прокуратура проверит, как выполняли обязанности органы власти, которые выявляют семьи с социальными рисками, и медучреждения, обеспечивающие патронаж новорожденных.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В этот день он находился под присмотром 22-летней матери.

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Прокуратура заинтересовалась делом о двухмесячном младенце из Нижневартовска (ХМАО), который поступил в больницу с тяжелой травмой головы. Сайт ведомства пояснил, что прокуратура контролирует ход расследования. «Прокуратура Нижневартовска организовала проверку о получении ребенком тяжких телесных повреждений, после проверки будут приняты меры прокурорского реагирования. Ход расследования уголовного дела, которое возбудил следственный комитет, контролируется прокуратурой», — указано на сайте ведомства. В ходе проверки прокуратура выяснит и оценит причины происшествия. Прокуратура проверит, как выполняли обязанности органы власти, которые выявляют семьи с социальными рисками, и медучреждения, обеспечивающие патронаж новорожденных. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В этот день он находился под присмотром 22-летней матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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