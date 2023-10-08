В ХМАО двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы

В Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В следственном комитете агентству сообщили, что выясняют, как малыш получил травму.
«Следственный отдел по городу расследует уголовное дело по факту получения 2-месячным ребенком тяжких телесных повреждений. По данным следствия, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы», — прокомментировал следственный комитет ХМАО.
В день получения травмы младенец находился с 22-летней матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.
Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО истязал младенца-инвалида. Отчим напал на ребенка и нанес тяжелые травмы.
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