08 октября 2023
07 октября 2023

В ХМАО двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы

© Служба новостей «URA.RU»
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В день получения травмы младенец находился  с  22-летней матерью Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В следственном комитете агентству сообщили, что выясняют, как малыш получил травму.

«Следственный отдел по городу расследует уголовное дело по факту получения 2-месячным ребенком тяжких телесных повреждений. По данным следствия, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы», — прокомментировал следственный комитет ХМАО.

В день получения травмы младенец находился с 22-летней матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего.

Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО истязал младенца-инвалида. Отчим напал на ребенка и нанес тяжелые травмы.

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В Нижневартовске (ХМАО) двухмесячный ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы. В следственном комитете агентству сообщили, что выясняют, как малыш получил травму. «Следственный отдел по городу расследует уголовное дело по факту получения 2-месячным ребенком тяжких телесных повреждений. По данным следствия, ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии с травмой головы», — прокомментировал следственный комитет ХМАО. В день получения травмы младенец находился с 22-летней матерью. Следственный комитет возбудил уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное в отношении малолетнего. Ранее URA.RU писало, что житель ХМАО истязал младенца-инвалида. Отчим напал на ребенка и нанес тяжелые травмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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