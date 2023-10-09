09 октября 2023

Пермячка пожаловалась на домогательства сотрудников больницы

© Служба новостей «URA.RU»
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Специализированный Центр онкодерматологии. Екатеринбург, палата, койка, больничная палата, здоровье, медицина, обследование, больница, больничная койка, дневной стационар
Пермячка лежала в отделении реанимации Фото:

Жительница Перми Людмила Челпанова пожаловалась на домогательства со стороны сотрудников городской клинической больницы №4. По словам женщины, медики могли изнасиловать ее, пока она была под наркозом.

«Когда стало смеркаться, пришли два молодых сотрудника, 22—25 лет на вид. Они были в масках и в медицинских костюмах. Один другому говорит: „Смотри, молоденькая поступила. Трахнем ее сегодня?“, второй согласился», — пишет 59.ru со ссылкой на Людмилу Челпанову.

Уточняется, что перед сном Людмиле медсестра поставила катетер и поменяла капельницу, от которой она быстро заснула. Утром пациентка обнаружила на руке синяки и лужу на кровати от оторванного катетера. Пермячка предположила, что могло быть изнасилвоание. URA.RU направило запросы в прокуратуру Пермского края, в СУ СК России по Пермскому краю и в городскую клиническую больницу №4. На момент публикации ответов не поступило.

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Жительница Перми Людмила Челпанова пожаловалась на домогательства со стороны сотрудников городской клинической больницы №4. По словам женщины, медики могли изнасиловать ее, пока она была под наркозом. «Когда стало смеркаться, пришли два молодых сотрудника, 22—25 лет на вид. Они были в масках и в медицинских костюмах. Один другому говорит: „Смотри, молоденькая поступила. Трахнем ее сегодня?“, второй согласился», — пишет 59.ru со ссылкой на Людмилу Челпанову. Уточняется, что перед сном Людмиле медсестра поставила катетер и поменяла капельницу, от которой она быстро заснула. Утром пациентка обнаружила на руке синяки и лужу на кровати от оторванного катетера. Пермячка предположила, что могло быть изнасилвоание. URA.RU направило запросы в прокуратуру Пермского края, в СУ СК России по Пермскому краю и в городскую клиническую больницу №4. На момент публикации ответов не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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