Пермячка пожаловалась на домогательства сотрудников больницы

Пермячка лежала в отделении реанимации Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Перми Людмила Челпанова пожаловалась на домогательства со стороны сотрудников городской клинической больницы №4. По словам женщины, медики могли изнасиловать ее, пока она была под наркозом.

«Когда стало смеркаться, пришли два молодых сотрудника, 22—25 лет на вид. Они были в масках и в медицинских костюмах. Один другому говорит: „Смотри, молоденькая поступила. Трахнем ее сегодня?“, второй согласился», — пишет 59.ru со ссылкой на Людмилу Челпанову.

Уточняется, что перед сном Людмиле медсестра поставила катетер и поменяла капельницу, от которой она быстро заснула. Утром пациентка обнаружила на руке синяки и лужу на кровати от оторванного катетера. Пермячка предположила, что могло быть изнасилвоание. URA.RU направило запросы в прокуратуру Пермского края, в СУ СК России по Пермскому краю и в городскую клиническую больницу №4. На момент публикации ответов не поступило.