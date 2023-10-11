11 октября 2023

Телеведущий Губерниев назвал Тюмень любимым городом

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Губерниев и Наталья Ищенко на вечерней сессии Медиафорума ОНФ "Правда и справедливость". Калининград, губерниев дмитрий
Губерниев прилетит в Тюмень на пятый этап про-тура кубка КЛБ, который пройдет 12 октября Фото:

Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Тюмень любимым городом. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губерниев прилетит в Тюмень на пятый этап кубка континентальной лиги боулинга (КЛБ), который пройдет 12 октября.

«Лечу в любимую Тюмень на боулинг! В четверг в 14:00 по мск на Матче прямой эфир! Континентальная лига боулинга — мощь!» — написал телеведущий в своем telegram-канале.

Ранее Губерниев уже приезжал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону. URA.RU писало, что телеведущий провел творческий вечер в тюменском баре. Стоимость билетов на встречу со спортивным комментатором начиналась от 800 рублей.

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Телеведущий Дмитрий Губерниев назвал Тюмень любимым городом. Об этом он написал в своем telegram-канале. Губерниев прилетит в Тюмень на пятый этап кубка континентальной лиги боулинга (КЛБ), который пройдет 12 октября. «Лечу в любимую Тюмень на боулинг! В четверг в 14:00 по мск на Матче прямой эфир! Континентальная лига боулинга — мощь!» — написал телеведущий в своем telegram-канале. Ранее Губерниев уже приезжал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону. URA.RU писало, что телеведущий провел творческий вечер в тюменском баре. Стоимость билетов на встречу со спортивным комментатором начиналась от 800 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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