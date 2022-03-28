Губерниев пригласил тюменцев в бар. За общение с телеведущим придется заплатить

28 марта 2022 в 18:44 Размер текста - 17 +

Встреча с Губерниевым обойдется тюменцам в 800-1000 рублей Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал свой творческий вечер, который он проведет в Тюмени 1 апреля. Афиша появилась в telegram-канале журналиста. Пообщаться с Губерниевым можно будет в рамках концерта его группы, заплатив за вход от 800 до 1000 рублей. «Тюмень! Чемпионат России по биатлону — это еще и творческая встреча, и концерт Guber band! Всех жду!» — написал Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Встреча пройдет в тюменском BullwarBar 1 апреля. По данным организатора, билеты будут стоить от 800 до 1000 рублей, в зависимости от того, когда желающие будут их приобретать (до или в день концерта). Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень в рамках чемпионата России по биатлону. Состязания пройдут с 30 марта по 3 апреля. Ранее журналист раскритиковал организаторов за непредоставление трансфера для болельщиков. В Центре спортивной подготовки Тюменской области заявили, что автобусы из города будут курсировать, но за них нужно заплатить. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал свой творческий вечер, который он проведет в Тюмени 1 апреля. Афиша появилась в telegram-канале журналиста. Пообщаться с Губерниевым можно будет в рамках концерта его группы, заплатив за вход от 800 до 1000 рублей. «Тюмень! Чемпионат России по биатлону — это еще и творческая встреча, и концерт Guber band! Всех жду!» — написал Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Встреча пройдет в тюменском BullwarBar 1 апреля. По данным организатора, билеты будут стоить от 800 до 1000 рублей, в зависимости от того, когда желающие будут их приобретать (до или в день концерта). Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень в рамках чемпионата России по биатлону. Состязания пройдут с 30 марта по 3 апреля. Ранее журналист раскритиковал организаторов за непредоставление трансфера для болельщиков. В Центре спортивной подготовки Тюменской области заявили, что автобусы из города будут курсировать, но за них нужно заплатить.