Губерниев пригласил тюменцев в бар. За общение с телеведущим придется заплатить

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Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Встреча с Губерниевым обойдется тюменцам в 800-1000 рублей Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал свой творческий вечер, который он проведет в Тюмени 1 апреля. Афиша появилась в telegram-канале журналиста. Пообщаться с Губерниевым можно будет в рамках концерта его группы, заплатив за вход от 800 до 1000 рублей.

«Тюмень! Чемпионат России по биатлону — это еще и творческая встреча, и концерт Guber band! Всех жду!» — написал Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале.

Встреча пройдет в тюменском BullwarBar 1 апреля. По данным организатора, билеты будут стоить от 800 до 1000 рублей, в зависимости от того, когда желающие будут их приобретать (до или в день концерта).

Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень в рамках чемпионата России по биатлону. Состязания пройдут с 30 марта по 3 апреля. Ранее журналист раскритиковал организаторов за непредоставление трансфера для болельщиков. В Центре спортивной подготовки Тюменской области заявили, что автобусы из города будут курсировать, но за них нужно заплатить.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев анонсировал свой творческий вечер, который он проведет в Тюмени 1 апреля. Афиша появилась в telegram-канале журналиста. Пообщаться с Губерниевым можно будет в рамках концерта его группы, заплатив за вход от 800 до 1000 рублей. «Тюмень! Чемпионат России по биатлону — это еще и творческая встреча, и концерт Guber band! Всех жду!» — написал Дмитрий Губерниев в своем telegram-канале. Встреча пройдет в тюменском BullwarBar 1 апреля. По данным организатора, билеты будут стоить от 800 до 1000 рублей, в зависимости от того, когда желающие будут их приобретать (до или в день концерта). Дмитрий Губерниев приедет в Тюмень в рамках чемпионата России по биатлону. Состязания пройдут с 30 марта по 3 апреля. Ранее журналист раскритиковал организаторов за непредоставление трансфера для болельщиков. В Центре спортивной подготовки Тюменской области заявили, что автобусы из города будут курсировать, но за них нужно заплатить.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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