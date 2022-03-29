Губерниев приехал в Тюмень и пообещал «побрататься» с горожанами. Видео

29 марта 2022 в 18:42 Размер текста - 17 +

Губерниев приехал в Тюмень накануне Чемпионата России по биатлону Фото: Николай Бастриков © URA.RU Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл в Тюмень, потренировался в эко-парке, и пообещал «побрататься» с горожанами на своем концерте. Видео журналист выложил в своем канале в Telegram. «Всем тюменский ЗОЖ! Не успел приехать — сразу на тренировку, бродим по эко-парку. Уже не за горами первые гонки Чемпионата Росси по биатлону. А в пятницу вечером в Тюмени встретимся на концерте Guber band. Песни, пляски, братания и все такое», — рассказал Губерниев в своем Telegram. Спортивный комментатор приехал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону, который с 30 марта по 3 апреля пройдет в «Жемчужине Сибири». Ранее журналист возмутился отсутствием трансфера на соревнования для болельщиков. Затем оказалось, что проезд включен в билеты, но стоит дороже, чем вход на трибуну. А позднее Губерниев анонсировал свой творческий вечер, билеты на который стоят от 800 до 1000 рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл в Тюмень, потренировался в эко-парке, и пообещал «побрататься» с горожанами на своем концерте. Видео журналист выложил в своем канале в Telegram. «Всем тюменский ЗОЖ! Не успел приехать — сразу на тренировку, бродим по эко-парку. Уже не за горами первые гонки Чемпионата Росси по биатлону. А в пятницу вечером в Тюмени встретимся на концерте Guber band. Песни, пляски, братания и все такое», — рассказал Губерниев в своем Telegram. Спортивный комментатор приехал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону, который с 30 марта по 3 апреля пройдет в «Жемчужине Сибири». Ранее журналист возмутился отсутствием трансфера на соревнования для болельщиков. Затем оказалось, что проезд включен в билеты, но стоит дороже, чем вход на трибуну. А позднее Губерниев анонсировал свой творческий вечер, билеты на который стоят от 800 до 1000 рублей.