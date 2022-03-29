Губерниев приехал в Тюмень и пообещал «побрататься» с горожанами. Видео

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Дмитрий Губерниев. Встреча с фанатами. Тюмень. , губерниев дмитрий
Губерниев приехал в Тюмень накануне Чемпионата России по биатлону Фото:

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл в Тюмень, потренировался в эко-парке, и пообещал «побрататься» с горожанами на своем концерте. Видео журналист выложил в своем канале в Telegram.

«Всем тюменский ЗОЖ! Не успел приехать — сразу на тренировку, бродим по эко-парку. Уже не за горами первые гонки Чемпионата Росси по биатлону. А в пятницу вечером в Тюмени встретимся на концерте Guber band. Песни, пляски, братания и все такое», — рассказал Губерниев в своем Telegram.

Спортивный комментатор приехал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону, который с 30 марта по 3 апреля пройдет в «Жемчужине Сибири». Ранее журналист возмутился отсутствием трансфера на соревнования для болельщиков. Затем оказалось, что проезд включен в билеты, но стоит дороже, чем вход на трибуну. А позднее Губерниев анонсировал свой творческий вечер, билеты на который стоят от 800 до 1000 рублей.

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прибыл в Тюмень, потренировался в эко-парке, и пообещал «побрататься» с горожанами на своем концерте. Видео журналист выложил в своем канале в Telegram. «Всем тюменский ЗОЖ! Не успел приехать — сразу на тренировку, бродим по эко-парку. Уже не за горами первые гонки Чемпионата Росси по биатлону. А в пятницу вечером в Тюмени встретимся на концерте Guber band. Песни, пляски, братания и все такое», — рассказал Губерниев в своем Telegram. Спортивный комментатор приехал в Тюмень в преддверии Чемпионата России по биатлону, который с 30 марта по 3 апреля пройдет в «Жемчужине Сибири». Ранее журналист возмутился отсутствием трансфера на соревнования для болельщиков. Затем оказалось, что проезд включен в билеты, но стоит дороже, чем вход на трибуну. А позднее Губерниев анонсировал свой творческий вечер, билеты на который стоят от 800 до 1000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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