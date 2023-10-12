Челябинцы жалуются на дефицит прививок от кори

В Челябинске родители жалуются на отсутствие вакцин от кори в детской поликлинике №7. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что обеспечение челябинцев прививками находится на особом контроле министерства.
«Относимся к филиалу поликлиники №7, на Блюхера, 89. Ребенку исполнился год в конце мая, вакцины уже не было. Сначала обещали, что появится к октябрю. Сейчас уже к концу года, но не точно», — рассказала URA.RU мама ребенка Анна Б.
В минздраве заявили, что обеспечение больниц вакцинами находится на особом контроле. Там отметили, что в первой половине 2023 года в регион завезли 6 тысяч 740 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).
«В октябре—ноябре ожидается следующее поступление — порядка 49 тысяч доз вакцины КПК и три тысячи от кори и паротита. Вакцинация детей будет проведена в полном объем», — заявили в минздраве.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.