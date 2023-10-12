Челябинцы жалуются на дефицит прививок от кори

13 октября 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Челябинка около полугода ждет вакцину и не может привить своего ребенка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске родители жалуются на отсутствие вакцин от кори в детской поликлинике №7. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что обеспечение челябинцев прививками находится на особом контроле министерства. «Относимся к филиалу поликлиники №7, на Блюхера, 89. Ребенку исполнился год в конце мая, вакцины уже не было. Сначала обещали, что появится к октябрю. Сейчас уже к концу года, но не точно», — рассказала URA.RU мама ребенка Анна Б. В минздраве заявили, что обеспечение больниц вакцинами находится на особом контроле. Там отметили, что в первой половине 2023 года в регион завезли 6 тысяч 740 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). «В октябре—ноябре ожидается следующее поступление — порядка 49 тысяч доз вакцины КПК и три тысячи от кори и паротита. Вакцинация детей будет проведена в полном объем», — заявили в минздраве.

В Челябинске родители жалуются на отсутствие вакцин от кори в детской поликлинике №7. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что обеспечение челябинцев прививками находится на особом контроле министерства. «Относимся к филиалу поликлиники №7, на Блюхера, 89. Ребенку исполнился год в конце мая, вакцины уже не было. Сначала обещали, что появится к октябрю. Сейчас уже к концу года, но не точно», — рассказала URA.RU мама ребенка Анна Б. В минздраве заявили, что обеспечение больниц вакцинами находится на особом контроле. Там отметили, что в первой половине 2023 года в регион завезли 6 тысяч 740 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). «В октябре—ноябре ожидается следующее поступление — порядка 49 тысяч доз вакцины КПК и три тысячи от кори и паротита. Вакцинация детей будет проведена в полном объем», — заявили в минздраве.