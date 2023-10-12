12 октября 2023

Челябинцы жалуются на дефицит прививок от кори

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинка около полугода ждет вакцину и не может привить своего ребенка Фото:

В Челябинске родители жалуются на отсутствие вакцин от кори в детской поликлинике №7. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что обеспечение челябинцев прививками находится на особом контроле министерства.

«Относимся к филиалу поликлиники №7, на Блюхера, 89. Ребенку исполнился год в конце мая, вакцины уже не было. Сначала обещали, что появится к октябрю. Сейчас уже к концу года, но не точно», — рассказала URA.RU мама ребенка Анна Б.

В минздраве заявили, что обеспечение больниц вакцинами находится на особом контроле. Там отметили, что в первой половине 2023 года в регион завезли 6 тысяч 740 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК).

«В октябре—ноябре ожидается следующее поступление — порядка 49 тысяч доз вакцины КПК и три тысячи от кори и паротита. Вакцинация детей будет проведена в полном объем», — заявили в минздраве.

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В Челябинске родители жалуются на отсутствие вакцин от кори в детской поликлинике №7. В пресс-службе минздрава региона URA.RU сообщили, что обеспечение челябинцев прививками находится на особом контроле министерства. «Относимся к филиалу поликлиники №7, на Блюхера, 89. Ребенку исполнился год в конце мая, вакцины уже не было. Сначала обещали, что появится к октябрю. Сейчас уже к концу года, но не точно», — рассказала URA.RU мама ребенка Анна Б. В минздраве заявили, что обеспечение больниц вакцинами находится на особом контроле. Там отметили, что в первой половине 2023 года в регион завезли 6 тысяч 740 доз вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК). «В октябре—ноябре ожидается следующее поступление — порядка 49 тысяч доз вакцины КПК и три тысячи от кори и паротита. Вакцинация детей будет проведена в полном объем», — заявили в минздраве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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