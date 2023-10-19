В ЯНАО жители протестуют из-за реформы в системе образования

После капремонта в одной из школ Ноябрьска оставят только старшеклассников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на реформу системы образования. В школе №7 после капремонта, планируют обучать только старшекласников. Об этом горожане рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

«И эти новшества отнюдь не на пользу детей. В Салехарде уже дурдом творится, у нас школы переполнены, сейчас хотят седьмую закрыть на капремонт и какую-то реновацию, это первый шаг в изменении системы образования у нас, после ремонта из нее хотят сделать старшую школу для 10-11 классов всего города!», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск».

В комментариях к посту мнения разделились: «Я за единую старшую школу, это открывает новые возможности для учеников», — пишет Марина Смирнова. Татьяна Булычева придерживается другой точки зрения: «Вот пусть те кто это придумал, свое здание в центре отдадут, а сами потеснятся где-нибудь на промзоне или вместе с депобразования. Наша школа дает отличные результаты и это работа с 1-11 классы. Нечего рушить и лезть в систему образования».

Агентство URA.RU сделало запрос в департамент образования ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ не предоставлен.

Программа реновации школ запущена в 2020 году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Она касается общеобразовательных учреждений, которые были построены в 1980—2000 годах. Обновление коснулось 58 школ во всех муниципалитетах ЯНАО.