19 октября 2023
18 октября 2023

В ЯНАО жители протестуют из-за реформы в системе образования

© Служба новостей «URA.RU»
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После капремонта в одной из школ Ноябрьска оставят только старшеклассников Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на реформу системы образования. В школе №7 после капремонта, планируют обучать только старшекласников. Об этом горожане рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

«И эти новшества отнюдь не на пользу детей. В Салехарде уже дурдом творится, у нас школы переполнены, сейчас хотят седьмую закрыть на капремонт и какую-то реновацию, это первый шаг в изменении системы образования у нас, после ремонта из нее хотят сделать старшую школу для 10-11 классов всего города!», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск».

В комментариях к посту мнения разделились: «Я за единую старшую школу, это открывает новые возможности для учеников», — пишет Марина Смирнова. Татьяна Булычева придерживается другой точки зрения: «Вот пусть те кто это придумал, свое здание в центре отдадут, а сами потеснятся где-нибудь на промзоне или вместе с депобразования. Наша школа дает отличные результаты и это работа с 1-11 классы. Нечего рушить и лезть в систему образования».

Агентство URA.RU сделало запрос в департамент образования ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ не предоставлен.

Программа реновации школ запущена в 2020 году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Она касается общеобразовательных учреждений, которые были построены в 1980—2000 годах. Обновление коснулось 58 школ во всех муниципалитетах ЯНАО.

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В Ноябрьске (ЯНАО) жители пожаловались на реформу системы образования. В школе №7 после капремонта, планируют обучать только старшекласников. Об этом горожане рассказали в социальной сети «ВКонтакте». «И эти новшества отнюдь не на пользу детей. В Салехарде уже дурдом творится, у нас школы переполнены, сейчас хотят седьмую закрыть на капремонт и какую-то реновацию, это первый шаг в изменении системы образования у нас, после ремонта из нее хотят сделать старшую школу для 10-11 классов всего города!», — сообщается в группе «Происшествия Ноябрьск». В комментариях к посту мнения разделились: «Я за единую старшую школу, это открывает новые возможности для учеников», — пишет Марина Смирнова. Татьяна Булычева придерживается другой точки зрения: «Вот пусть те кто это придумал, свое здание в центре отдадут, а сами потеснятся где-нибудь на промзоне или вместе с депобразования. Наша школа дает отличные результаты и это работа с 1-11 классы. Нечего рушить и лезть в систему образования». Агентство URA.RU сделало запрос в департамент образования ЯНАО. К моменту выхода публикации ответ не предоставлен. Программа реновации школ запущена в 2020 году по инициативе губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Она касается общеобразовательных учреждений, которые были построены в 1980—2000 годах. Обновление коснулось 58 школ во всех муниципалитетах ЯНАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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