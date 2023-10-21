В ХМАО ребенок получил травмы после нападения лошади. Фото

22 октября 2023 в 19:40 Размер текста - 17 +

Мальчику потребовалась помощь врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика. Мама пострадавшего рассказала, что через неделю после инцидента у ее сына начались осложнения после травмы, появились боли, скапливается жидкость под кожей в месте укуса. «Мой сын возвращался домой с прогулки и на него набросилась лошадь, укусила и уронила его. Господу спасибо, что она не начала ходить по нему. <…> Через неделю у моего ребенка начались осложнения боли и скапливание жидкости под кожей от травмы», — рассказала мама мальчика в паблике «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 9 октября в 13-м микрорайоне около дома 50. Мальчику потребовалась помощь врачей. Также женщина написала заявление в правоохранительные органы, однако по ее словам реакции от полиции до сих пор не последовало. «Написано заявление в детском отделе полиции и звонок в 112. <…> И ноль эмоции от правоохранительных органов. <…> Кто восстановит психику ребенку, кто оплатит мази. Страх от лошадей оставил отпечаток на всю жизнь», — пожаловалась мать пострадавшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил.

В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика. Мама пострадавшего рассказала, что через неделю после инцидента у ее сына начались осложнения после травмы, появились боли, скапливается жидкость под кожей в месте укуса. «Мой сын возвращался домой с прогулки и на него набросилась лошадь, укусила и уронила его. Господу спасибо, что она не начала ходить по нему. <…> Через неделю у моего ребенка начались осложнения боли и скапливание жидкости под кожей от травмы», — рассказала мама мальчика в паблике «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 9 октября в 13-м микрорайоне около дома 50. Мальчику потребовалась помощь врачей. Также женщина написала заявление в правоохранительные органы, однако по ее словам реакции от полиции до сих пор не последовало. «Написано заявление в детском отделе полиции и звонок в 112. <…> И ноль эмоции от правоохранительных органов. <…> Кто восстановит психику ребенку, кто оплатит мази. Страх от лошадей оставил отпечаток на всю жизнь», — пожаловалась мать пострадавшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил.