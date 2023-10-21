21 октября 2023
20 октября 2023

В ХМАО ребенок получил травмы после нападения лошади. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь
Мальчику потребовалась помощь врачей Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика. Мама пострадавшего рассказала, что через неделю после инцидента у ее сына начались осложнения после травмы, появились боли, скапливается жидкость под кожей в месте укуса.

«Мой сын возвращался домой с прогулки и на него набросилась лошадь, укусила и уронила его. Господу спасибо, что она не начала ходить по нему. <…> Через неделю у моего ребенка начались осложнения боли и скапливание жидкости под кожей от травмы», — рассказала мама мальчика в паблике «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 9 октября в 13-м микрорайоне около дома 50. Мальчику потребовалась помощь врачей. Также женщина написала заявление в правоохранительные органы, однако по ее словам реакции от полиции до сих пор не последовало. «Написано заявление в детском отделе полиции и звонок в 112. <…> И ноль эмоции от правоохранительных органов. <…> Кто восстановит психику ребенку, кто оплатит мази. Страх от лошадей оставил отпечаток на всю жизнь», — пожаловалась мать пострадавшего.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил.

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В Нефтеюганске (ХМАО) лошадь напала на ребенка. Животное уронило и укусило мальчика. Мама пострадавшего рассказала, что через неделю после инцидента у ее сына начались осложнения после травмы, появились боли, скапливается жидкость под кожей в месте укуса. «Мой сын возвращался домой с прогулки и на него набросилась лошадь, укусила и уронила его. Господу спасибо, что она не начала ходить по нему. <…> Через неделю у моего ребенка начались осложнения боли и скапливание жидкости под кожей от травмы», — рассказала мама мальчика в паблике «Это Юганск, детка» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент произошел 9 октября в 13-м микрорайоне около дома 50. Мальчику потребовалась помощь врачей. Также женщина написала заявление в правоохранительные органы, однако по ее словам реакции от полиции до сих пор не последовало. «Написано заявление в детском отделе полиции и звонок в 112. <…> И ноль эмоции от правоохранительных органов. <…> Кто восстановит психику ребенку, кто оплатит мази. Страх от лошадей оставил отпечаток на всю жизнь», — пожаловалась мать пострадавшего. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием пресс-службу УМВД по ХМАО. Ответ на момент публикации новости не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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