Моор раскрыл, чем тюменские власти расплачиваются с техническими кандидатами

Тюменский чиновник пойдет на повышение благодаря местной политической традиции

27 октября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Александр Моор объявил о политической традиции, характерной для Тюмени Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Моор объявил о политической традиции Тюмени повышать фиктивных оппонентов кандидатов на ключевые должности. Сегодня, после того как главой Тюменского района избрали Ольгу Зимину, Моор обратился к ее техническому кандидату Артему Чертову и намекнул ему на скорое повышение в должности. «Не знаю, как в Тюменском районе, но в Тюмени участники конкурса (на должность главы) получают повышение по службе. Так может случиться», — передают слова Моора инсайдеры. Ранее Моор уже намекал на подобную тенденцию своим оппонентам на праймериз «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. К слову, один из них вскоре после выборов стал сенатором. Сегодня депутаты избрали нового главу Тюменского района Ольгу Зимину.

Губернатор Моор объявил о политической традиции Тюмени повышать фиктивных оппонентов кандидатов на ключевые должности. Сегодня, после того как главой Тюменского района избрали Ольгу Зимину, Моор обратился к ее техническому кандидату Артему Чертову и намекнул ему на скорое повышение в должности. «Не знаю, как в Тюменском районе, но в Тюмени участники конкурса (на должность главы) получают повышение по службе. Так может случиться», — передают слова Моора инсайдеры. Ранее Моор уже намекал на подобную тенденцию своим оппонентам на праймериз «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. К слову, один из них вскоре после выборов стал сенатором. Сегодня депутаты избрали нового главу Тюменского района Ольгу Зимину.