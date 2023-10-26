Моор раскрыл, чем тюменские власти расплачиваются с техническими кандидатами

Губернатор Моор объявил о политической традиции Тюмени повышать фиктивных оппонентов кандидатов на ключевые должности. Сегодня, после того как главой Тюменского района избрали Ольгу Зимину, Моор обратился к ее техническому кандидату Артему Чертову и намекнул ему на скорое повышение в должности.
«Не знаю, как в Тюменском районе, но в Тюмени участники конкурса (на должность главы) получают повышение по службе. Так может случиться», — передают слова Моора инсайдеры.
Ранее Моор уже намекал на подобную тенденцию своим оппонентам на праймериз «Единой России» по отбору кандидата на пост губернатора. К слову, один из них вскоре после выборов стал сенатором. Сегодня депутаты избрали нового главу Тюменского района Ольгу Зимину.
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