В Волновахе задержали подозреваемых в убийстве девяти человек

30 октября 2023 в 23:54 Размер текста - 17 +

В Волновахе задержали российских военнослужащих, которые убили девять человек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Волновахе (Донецкая область) задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек. Задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, которые проходят военную службу по контракту. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России (СК РФ). «Удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления [убийство девяти человек в Волновахе]. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — написало ведомство в telegram-канале . Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. По словам ведомства, с задержанными проводятся следственные и процессуальные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также ведется закрепление доказательственной базы. Ранее СК РФ по Донецкой Народной Республике возбудил уголовное дело по факту убийства жителей города Волновахи. По данным ведомства, в частном жилом доме были найдены тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями, передает РТ.

В Волновахе (Донецкая область) задержали двоих подозреваемых в убийстве девяти человек. Задержанные являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, которые проходят военную службу по контракту. Об этом сообщается в telegram-канале Следственного комитета России (СК РФ). «Удалось установить личности двух мужчин, причастных к совершению этого преступления [убийство девяти человек в Волновахе]. Они являются российскими военнослужащими с Дальнего Востока, проходящими военную службу по контракту», — написало ведомство в telegram-канале. Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел. По словам ведомства, с задержанными проводятся следственные и процессуальные действия, которые направлены на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также ведется закрепление доказательственной базы. Ранее СК РФ по Донецкой Народной Республике возбудил уголовное дело по факту убийства жителей города Волновахи. По данным ведомства, в частном жилом доме были найдены тела девяти человек, в том числе двоих детей, с огнестрельными ранениями, передает РТ.