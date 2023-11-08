Авиакомпания «Ямал» возместит ущерб жителям, не попавшим на самолет из-за погоды

«Ямал» вернет деньги жителям Лабытнанги, не попавшим на рейс из-за погоды

Авиакомпания «Ямал» готова вернуть деньги опоздавшим на рейс жителям Лабытнанги Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» вернет деньги жителям Лабытнанги (ЯНАО), которые не смогут попасть в аэропорт Салехарда по причине неработающей переправы. Из-за погодных условий вертолетные перевозки переносятся, а для работы судов на воздушных подушках лед еще недостаточно толстый, сообщает пресс-служба окружного дептранса.

«В случае, если в день вылета пассажиры из Лабытнанги не могут по метеоусловиям попасть в аэропорт Салехарда на рейсы АО «АТК «Ямал», авиакомпания готова оформить вынужденный возврат, в случае оформления билета на сайте авиакомпании. Обмен билета на другую дату возможен и при покупке билета на сторонних сайтах», — сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО в официальном telegram-канале.

Возврат средств производится только в день вылета самолета и при условии, что билет куплен на сайте компании. Для получения информации по обмену и возврату билетов можно обратиться в службу поддержки АТК «Ямал» или на сайт компании.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО установилась погода, препятствующая вылетам вертолетных рейсов. На переправе Салехард — Лабытнанги рейсы были отменены 7, 8 и 9 ноября.