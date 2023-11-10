Российская самбистка победила украинку на чемпионате мира, взяв бронзу

Российская самбистка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по самбо (архивное фото)
Российская самбистка Светлана Уварова одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Награда была завоевана на чемпионате мира по самбо в столице Армении Ереване.
«Уварова завоевала первую для страны бронзовую медаль чемпионата мира по самбо, победив представительницу Украины Бординских», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что спортсменка стала первой россиянкой, которая добилась успеха на этом соревновании, победив в весовой категории до 59 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в этой категории завоевала Татьяна Мацко из Беларуси.
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