Российская самбистка победила украинку на чемпионате мира, взяв бронзу

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Кубок полномочного представителя президента по самбо. Тюмень, прием, самбо
Российская самбистка Светлана Уварова завоевала бронзовую медаль на ЧМ по самбо (архивное фото) Фото:

Российская самбистка Светлана Уварова одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Награда была завоевана на чемпионате мира по самбо в столице Армении Ереване.

«Уварова завоевала первую для страны бронзовую медаль чемпионата мира по самбо, победив представительницу Украины Бординских», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что спортсменка стала первой россиянкой, которая добилась успеха на этом соревновании, победив в весовой категории до 59 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в этой категории завоевала Татьяна Мацко из Беларуси.

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Российская самбистка Светлана Уварова одолела украинскую соперницу Софию Бординских и завоевала бронзовую медаль. Награда была завоевана на чемпионате мира по самбо в столице Армении Ереване. «Уварова завоевала первую для страны бронзовую медаль чемпионата мира по самбо, победив представительницу Украины Бординских», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что спортсменка стала первой россиянкой, которая добилась успеха на этом соревновании, победив в весовой категории до 59 килограммов. Еще одну бронзовую медаль в этой категории завоевала Татьяна Мацко из Беларуси.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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