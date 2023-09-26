Известные спортсмены будут тренировать россиян под руководством ЕР

«Единая Россия» планирует провести «Силу России» зимой из-за популярности проекта Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В феврале 2024 года партия «Единая Россия» проведет спортивный марафон «Сила России». Об этом сообщила председатель Центрального совета сторонников ЕР, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко. Ранее такой марафон проходил летом. В ходе него россиян тренировали знаменитые спортсмены, такие как двукратный триумфатор Олимпийских игр Виктор Маркин, 98-кратный рекордсмен по плаванию в ластах Сергей Ахапов и другие.

«Мы получили множество просьб не закрывать сайт „Силы России“, использовать его для проведения аналогичных тренировок. А в феврале организуем зимний спортивный марафон „Сила России“. Это будет месяц спорта с акцентом на зимние виды», — заявила Ольга Занко, ее слова приводит пресс-служба « Единой России ».

«Единая Россия» также подвела итоги летней программы «Сила России». Она длилась с июня по август, было проведено свыше шести тысяч тренировок с известными спортсменами. Спортивные мероприятия прошли на 3,5 тысячи площадках, в которых участвовали более тысячи НКО. Восемь тысяч участников марафона провели неделю инклюзивного спорта, которую организовали Всероссийское общество инвалидов, Всероссийское общество глухих и Всероссийское общество слепых.

Во время летней программы акцент делался на работах в военных городках и с семьями участников СВО. Абсолютными лидерами по количеству площадок и масштабу тренировок стали Московская, Свердловская области и Санкт-Петербург, отметила Ольга Занко. Также лидируют Брянская, Волгоградская, Кемеровская, Курганская, Новосибирская, Оренбургская, Орловская, Ростовская, Тюменская и Челябинская области, Краснодарский край, республики Башкортостан, Коми, Татарстан и Чечня.

«Тренировки были доступными для всех. Участники смогли пообщаться с именитыми атлетами, получить автографы и наставления», — отметила зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества.

«Сила России» прошла и в новых регионах. После марафона 40 детей Шахтерска (ДНР) отправились на тренировки в Московскую область. Депутат Мособлдумы, олимпийский чемпион Александр Легков сообщил, что в будущем в Шахтерске состоятся мастер-классы по биатлону и хоккею.

Член регионального Совета сторонников «Единой России» в Курганской области Лариса Соколова прокомментировала итоги «Силы России» в своем регионе. Она отметила, что мероприятия прошли успешно.

«Участие приняли более тысячи жителей региона, от самых юных воспитанников детских садов до представителей серебряного возраста. Под эгидой сторонников партии проведено 238 тренировок на открытых и закрытых площадках с участием лидеров спорта всероссийского и регионального уровней. Это мастер-классы по тхэквондо, самбо, уроки гимнастики, наша традиционная акция «Зарядка с чемпионом», — заявила Лариса Соколова, ее слова передает пресс-служба Единой России. По ее словам, главная задача марафона — популяризация здорового образа жизни и физической активности.