В России хотят позволить сдавать квартиры посуточно с разрешения соседей

12 ноября 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Благодаря законопроекту будут соблюдены правила пользования жилыми помещениями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России готовят законопроект, который позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям. Документ готовится ко второму чтению, сообщают в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. «Законопроект предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки», — сообщили в комитете ГД, передают информацию «Известия». Отмечается, что благодаря этому будут соблюдены законные интересы соседей. Эксперты Общественного совета при Минстрое РФ отметили газете, что на мигрантах данный законопроект не отразится, так как они обычно снимают жилье на длительный срок. А вот на посуточной аренде в жилых домах новый закон практически поставит «крест». Это может спровоцировать «уйти в тень» индустрию краткосрочного найма, считают некоторые специалисты. Ранее сообщалось, что Центральный Банк ужесточил правила выдачи ипотеки, поэтому иметь свою квартиру становится все более накладно. Сейчас выгоднее «уходить в аренду», пишет MK.RU .

В России готовят законопроект, который позволит сдавать квартиру посуточно только в том случае, если это не создаст неудобств соседям. Документ готовится ко второму чтению, сообщают в комитете Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. «Законопроект предусматривает, что не менее 75% жильцов многоквартирного дома должны проголосовать и разрешить сдачу квартир в аренду на сутки», — сообщили в комитете ГД, передают информацию «Известия». Отмечается, что благодаря этому будут соблюдены законные интересы соседей. Эксперты Общественного совета при Минстрое РФ отметили газете, что на мигрантах данный законопроект не отразится, так как они обычно снимают жилье на длительный срок. А вот на посуточной аренде в жилых домах новый закон практически поставит «крест». Это может спровоцировать «уйти в тень» индустрию краткосрочного найма, считают некоторые специалисты. Ранее сообщалось, что Центральный Банк ужесточил правила выдачи ипотеки, поэтому иметь свою квартиру становится все более накладно. Сейчас выгоднее «уходить в аренду», пишет MK.RU.