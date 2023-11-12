12 ноября 2023

Россия и Белоруссия будут обмениваться данными о нарушителях ПДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пробка, автомобильный затор, пдд, проспект ленина, трамвайные пути
Нарушители на белорусских номерах в России обязаны будут заплатить штраф Фото:

Россия и Белоруссия начнут сообщать друг другу о происшествиях на дорогах и наказывать виновников. Закон о ратификации вступает в силу 13 ноября пишет «Парламентская газета».

«Теперь при въезде на белорусском автомобиле в Россию, а на российском — в Белоруссию водители не смогут игнорировать требования ПДД, рассчитывая, что дорожные камеры не смогут получить доступ к их личным данным нарушителя и ответственности удастся избежать. Закон о ратификации соглашения между странами от 2 ноября 2023 года № 511 вступает в силу 13 ноября», — сообщает издание.

За нарушение ПДД в другой стране штраф все же наложат, информация о нем придет по почте. Заплатить его потребуется в валюте и по курсу Центробанка того государства, где исполняется решение по административному делу. Обжаловать решением можно в соответствии с законом страны совершения правонарушения.

Ранее Минтранс России подготовил проект новых требований к дорожным камерам, который запрещает устанавливать фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще, чем раз в километр. Дорожные службы обяжут устанавливать приборы так, чтобы конструкции не закрывали светофоры и дорожные знаки. В случае использования передвижной камеры за городом зону контроля будут обозначать знаками и «информационными щитами» в 150—300 метрах перед зоной контроля, пишет «Национальная служба новостей».

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Россия и Белоруссия начнут сообщать друг другу о происшествиях на дорогах и наказывать виновников. Закон о ратификации вступает в силу 13 ноября пишет «Парламентская газета». «Теперь при въезде на белорусском автомобиле в Россию, а на российском — в Белоруссию водители не смогут игнорировать требования ПДД, рассчитывая, что дорожные камеры не смогут получить доступ к их личным данным нарушителя и ответственности удастся избежать. Закон о ратификации соглашения между странами от 2 ноября 2023 года № 511 вступает в силу 13 ноября», — сообщает издание. За нарушение ПДД в другой стране штраф все же наложат, информация о нем придет по почте. Заплатить его потребуется в валюте и по курсу Центробанка того государства, где исполняется решение по административному делу. Обжаловать решением можно в соответствии с законом страны совершения правонарушения. Ранее Минтранс России подготовил проект новых требований к дорожным камерам, который запрещает устанавливать фиксирующие однотипные нарушения комплексы чаще, чем раз в километр. Дорожные службы обяжут устанавливать приборы так, чтобы конструкции не закрывали светофоры и дорожные знаки. В случае использования передвижной камеры за городом зону контроля будут обозначать знаками и «информационными щитами» в 150—300 метрах перед зоной контроля, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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