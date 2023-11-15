Кадыров: в Чечне приняли резолюцию о поддержке решения Путина начать СВО

16 ноября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Участие в СВО стало священным джихадом для мусульман, отметил Рамзан Кадыров Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Грозном состоялась научно-практическая конференция, в ходе которой Чеченской Республикой была принята резолюция о поддержке решения президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В одном из пунктов принятой по итогам работы мероприятия резолюции участники полностью поддержали решение президента России Владимира Путина провести специальную военную операцию против нацистов и сатанистов на Украине. В документе также отмечено, что участие в СВО является священным джихадом для мусульман», — написал в своем telegram-канале Кадыров. Лидер Чеченской Республики уверен, что итоги конференции поспособствуют укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. «Благодарен всем участникам и организаторам за высокий профессионализм и принципиальную гражданскую позицию», — подытожил он. Чеченские бойцы вносят свой вклад в победу России в конфликте. Военные батальона «Запад-Ахмат» уничтожили укрепленный пункт в Харьковской области. По ВСУ был нанесен удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. Действиями бойцов руководил начальник отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.

В Грозном состоялась научно-практическая конференция, в ходе которой Чеченской Республикой была принята резолюция о поддержке решения президента РФ Владимира Путина провести спецоперацию на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «В одном из пунктов принятой по итогам работы мероприятия резолюции участники полностью поддержали решение президента России Владимира Путина провести специальную военную операцию против нацистов и сатанистов на Украине. В документе также отмечено, что участие в СВО является священным джихадом для мусульман», — написал в своем telegram-канале Кадыров. Лидер Чеченской Республики уверен, что итоги конференции поспособствуют укреплению межнациональных и межконфессиональных отношений. «Благодарен всем участникам и организаторам за высокий профессионализм и принципиальную гражданскую позицию», — подытожил он. Чеченские бойцы вносят свой вклад в победу России в конфликте. Военные батальона «Запад-Ахмат» уничтожили укрепленный пункт в Харьковской области. По ВСУ был нанесен удар из орудий третьей гаубичной артиллерийской батареи 245-го мотострелкового полка. Действиями бойцов руководил начальник отдела полиции по Курчалоевскому району Чечни Рустам Агуев.