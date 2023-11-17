Покинувший Россию комик Овечкин пожаловался на заработок

Стендап-комик и бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин пожаловался на нестабильный заработок после переезда из России. С отсутствием живых выступлений доход комика стал меньше. Об этом он рассказал в подкасте «Сила мысли».
«До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли», — заявил Овечкин во время подкаста. Он добавил, что в некоторые месяцы мог зарабатывать до 250 тысяч рублей. Такой доход у него был, когда он еще находился на территории России и давал живые выступления. Но при этом Овечкин не рассказал, сколько зарабатывает на данный момент.
Ранее солист Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом в РФ) также пожаловался на нехватку доходов. По его словам, положение группы сейчас хуже, чем было до отъезда из России.
Стендап-комик и бывший участник шоу Stand Up на канале ТНТ Илья Овечкин пожаловался на нестабильный заработок после переезда из России. С отсутствием живых выступлений доход комика стал меньше. Об этом он рассказал в подкасте «Сила мысли». «До эмиграции я зарабатывал намного стабильнее, и у меня цифры сильно вверх шли», — заявил Овечкин во время подкаста. Он добавил, что в некоторые месяцы мог зарабатывать до 250 тысяч рублей. Такой доход у него был, когда он еще находился на территории России и давал живые выступления. Но при этом Овечкин не рассказал, сколько зарабатывает на данный момент. Ранее солист Little Big Илья Прусикин (признан иноагентом в РФ) также пожаловался на нехватку доходов. По его словам, положение группы сейчас хуже, чем было до отъезда из России.