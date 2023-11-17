Боец ЧВК «Вагнер» спас четырехлетнюю девочку после ДТП

17 ноября 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Боец ЧВК «Вагнер» переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Вольске (Саратовская область) боец ЧВК «Вагнер» спас попавшую в ДТП четырехлетнюю девочку, оказав ей медицинскую помощь до приезда скорой. Он стал очевидцем аварии, где пенсионер за рулем автомобиля выехал на пешеходный переход и сбил ребенка вместе с матерью. «Я встал на колени, снял куртку, укрыл ее, держал за голову. Закричал, чтобы скорую вызвали. И сидел с ней до последнего, успокаивал, пока реанимобиль не приехал», — заявил боец ЧВК «Вагнер». Он отметил, что пострадавшая попала под переднее колесо автомобиля и плакала. По его словам, из-за удара у девочки слетела обувь. После ДТП боец пришел к пострадавшим в больницу, чтобы узнать их состояние. Он подчеркнул, что переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок. Ранее в Великом Новгороде военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск), посетил школу. Он провел ученикам «урок мужества» и показал школьникам медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».

В городе Вольске (Саратовская область) боец ЧВК «Вагнер» спас попавшую в ДТП четырехлетнюю девочку, оказав ей медицинскую помощь до приезда скорой. Он стал очевидцем аварии, где пенсионер за рулем автомобиля выехал на пешеходный переход и сбил ребенка вместе с матерью. «Я встал на колени, снял куртку, укрыл ее, держал за голову. Закричал, чтобы скорую вызвали. И сидел с ней до последнего, успокаивал, пока реанимобиль не приехал», — заявил боец ЧВК «Вагнер». Он отметил, что пострадавшая попала под переднее колесо автомобиля и плакала. По его словам, из-за удара у девочки слетела обувь. После ДТП боец пришел к пострадавшим в больницу, чтобы узнать их состояние. Он подчеркнул, что переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок. Ранее в Великом Новгороде военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск), посетил школу. Он провел ученикам «урок мужества» и показал школьникам медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».