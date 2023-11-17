Боец ЧВК «Вагнер» спас четырехлетнюю девочку после ДТП

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Митинг ЧВК Вагнер в День Российского флага. Пермь, чвк вагнер, ветеран боевых действий
Боец ЧВК «Вагнер» переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок Фото:

В городе Вольске (Саратовская область) боец ЧВК «Вагнер» спас попавшую в ДТП четырехлетнюю девочку, оказав ей медицинскую помощь до приезда скорой. Он стал очевидцем аварии, где пенсионер за рулем автомобиля выехал на пешеходный переход и сбил ребенка вместе с матерью.

«Я встал на колени, снял куртку, укрыл ее, держал за голову. Закричал, чтобы скорую вызвали. И сидел с ней до последнего, успокаивал, пока реанимобиль не приехал», — заявил боец ЧВК «Вагнер». Он отметил, что пострадавшая попала под переднее колесо автомобиля и плакала. По его словам, из-за удара у девочки слетела обувь.

После ДТП боец пришел к пострадавшим в больницу, чтобы узнать их состояние. Он подчеркнул, что переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок.

Ранее в Великом Новгороде военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск), посетил школу. Он провел ученикам «урок мужества» и показал школьникам медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».

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В городе Вольске (Саратовская область) боец ЧВК «Вагнер» спас попавшую в ДТП четырехлетнюю девочку, оказав ей медицинскую помощь до приезда скорой. Он стал очевидцем аварии, где пенсионер за рулем автомобиля выехал на пешеходный переход и сбил ребенка вместе с матерью. «Я встал на колени, снял куртку, укрыл ее, держал за голову. Закричал, чтобы скорую вызвали. И сидел с ней до последнего, успокаивал, пока реанимобиль не приехал», — заявил боец ЧВК «Вагнер». Он отметил, что пострадавшая попала под переднее колесо автомобиля и плакала. По его словам, из-за удара у девочки слетела обувь. После ДТП боец пришел к пострадавшим в больницу, чтобы узнать их состояние. Он подчеркнул, что переживал за здоровье девочки, так как у него тоже есть ребенок. Ранее в Великом Новгороде военнослужащий ЧВК «Вагнер», участвовавший в спецоперации и принимавший участие в боях за Бахмут (Артемовск), посетил школу. Он провел ученикам «урок мужества» и показал школьникам медали «За взятие Бахмута» и «Бахмутская мясорубка».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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