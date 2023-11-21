Топ-менеджеров «Россети Тюмень» отпустили из-под ареста

Бывшим энергетикам смягчили меру пресечения, выпустив из-под домашнего ареста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов и экс-замдиректора филиала по развитию и реализации услуг компании Никита Калинин, обвиняемые в коррупционных преступлениях, были отпущены под подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что бывшие энергетики считают себя невиновными и активно занимаются поиском новой работы.

«Обвиняемым действительно смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста — подписка о невыезде. Стрельцов ищет возможность трудоустроиться. Он уверен в своей невиновности и последующем оправдательном приговоре. Калинин также спокойно ожидает своего приговора, находясь на свободе», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным следствия, во время работы на Тюменские электрические сети Стрельцов и Калинин требовали откаты от организаций, которые пытались заключить договоры с АО «Россети Тюмень». Так, один из предпринимателей в 2021 году передал им в качестве взятки не менее 1,5 млн рублей. По данным источников агентства, за это ему вменяется ч.5 ст. 291 УК РФ — дача взятки. Суда он также дожидается, находясь на воле.

«От действий энергетиков пострадали не менее трех организаций. Как предполагает следствие, с каждой из них бывшие топ-менеджеры компании „Тюменские электрические сети“ требовали откаты в размере 10% от общей стоимости контракта. Ущерб от их действий составил не менее 24 млн рублей. Пострадали не только организации, дававшие взятки. Коррупция негативно сказалась на качестве ремонтных и восстановительных работ поврежденных участков электросетей, что не раз приводило к отключениям электроэнергии», — отметил источник URA.RU.

В СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

URA.RU писало, что подельник Стрельцова и Калинина Павел Михайлов, который ранее занимал должность и. о. замдиректора АО «Россети Тюмень», был признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. За участие в коррупционной схеме он был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима.