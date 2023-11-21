Топ-менеджеров «Россети Тюмень» отпустили из-под ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Бывшим энергетикам смягчили меру пресечения, выпустив из-под домашнего ареста Фото:

Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов и экс-замдиректора филиала по развитию и реализации услуг компании Никита Калинин, обвиняемые в коррупционных преступлениях, были отпущены под подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что бывшие энергетики считают себя невиновными и активно занимаются поиском новой работы.

«Обвиняемым действительно смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста — подписка о невыезде. Стрельцов ищет возможность трудоустроиться. Он уверен в своей невиновности и последующем оправдательном приговоре. Калинин также спокойно ожидает своего приговора, находясь на свободе», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

По данным следствия, во время работы на Тюменские электрические сети Стрельцов и Калинин требовали откаты от организаций, которые пытались заключить договоры с АО «Россети Тюмень». Так, один из предпринимателей в 2021 году передал им в качестве взятки не менее 1,5 млн рублей. По данным источников агентства, за это ему вменяется ч.5 ст. 291 УК РФ — дача взятки. Суда он также дожидается, находясь на воле.

«От действий энергетиков пострадали не менее трех организаций. Как предполагает следствие, с каждой из них бывшие топ-менеджеры компании „Тюменские электрические сети“ требовали откаты в размере 10% от общей стоимости контракта. Ущерб от их действий составил не менее 24 млн рублей. Пострадали не только организации, дававшие взятки. Коррупция негативно сказалась на качестве ремонтных и восстановительных работ поврежденных участков электросетей, что не раз приводило к отключениям электроэнергии», — отметил источник URA.RU.

В СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

URA.RU писало, что подельник Стрельцова и Калинина Павел Михайлов, который ранее занимал должность и. о. замдиректора АО «Россети Тюмень», был признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. За участие в коррупционной схеме он был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима.

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Бывший директор филиала АО «Россети Тюмень» — Тюменские электрические сети Кирилл Стрельцов и экс-замдиректора филиала по развитию и реализации услуг компании Никита Калинин, обвиняемые в коррупционных преступлениях, были отпущены под подписку о невыезде. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. Он добавил, что бывшие энергетики считают себя невиновными и активно занимаются поиском новой работы. «Обвиняемым действительно смягчили меру пресечения. Вместо домашнего ареста — подписка о невыезде. Стрельцов ищет возможность трудоустроиться. Он уверен в своей невиновности и последующем оправдательном приговоре. Калинин также спокойно ожидает своего приговора, находясь на свободе», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. По данным следствия, во время работы на Тюменские электрические сети Стрельцов и Калинин требовали откаты от организаций, которые пытались заключить договоры с АО «Россети Тюмень». Так, один из предпринимателей в 2021 году передал им в качестве взятки не менее 1,5 млн рублей. По данным источников агентства, за это ему вменяется ч.5 ст. 291 УК РФ — дача взятки. Суда он также дожидается, находясь на воле. «От действий энергетиков пострадали не менее трех организаций. Как предполагает следствие, с каждой из них бывшие топ-менеджеры компании „Тюменские электрические сети“ требовали откаты в размере 10% от общей стоимости контракта. Ущерб от их действий составил не менее 24 млн рублей. Пострадали не только организации, дававшие взятки. Коррупция негативно сказалась на качестве ремонтных и восстановительных работ поврежденных участков электросетей, что не раз приводило к отключениям электроэнергии», — отметил источник URA.RU. В СУ СК РФ по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. URA.RU писало, что подельник Стрельцова и Калинина Павел Михайлов, который ранее занимал должность и. о. замдиректора АО «Россети Тюмень», был признан виновным в получении взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размере. За участие в коррупционной схеме он был приговорен к 4,5 года колонии строгого режима.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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