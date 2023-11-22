Депутат челябинского парламента Михаил Видгоф просит мэрию увеличить площадь участка под автосервис в Советском районе с положенных по нормативу 10 тысяч до 11 тысяч 195 квадратных метров. Общественные обсуждения, на которых решится данный вопрос, проходят в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.
«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве станции техобслуживания автомобилей в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка 11 тысяч 195 квадратных метров (нормативное значение — 10 тысяч квадратных метров) с 21 ноября по 21 декабря. Земля под застройку расположена по Троицкому тракту в Советском районе города», — сообщили в пресс-службе.
Согласно документации, инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Компания планирует при строительстве объекта изменить как общую площадь участка под застройку, принятую по нормативу, так и минимальный отступ от западной границы. По нормативу отступ должен быть трехметровым, но, если изменения в проекте будут одобрены, данный показатель сократиться до нуля.
Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект был одобрен единогласно. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.
Михаил Видгоф является сыном владельца данной компании Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.
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