Один из богатейших депутатов челябинского заксобрания просит увеличить участок под автосервис. Скрин

Депутат челябинского заксобрания просит увеличить участок под автосервис
© Служба новостей «URA.RU»
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Законодательное собрание. Челябинск., видгоф михаил
По проекту увеличится площадь участка до 11 тысяч 196 квадратных метров Фото:

Депутат челябинского парламента Михаил Видгоф просит мэрию увеличить площадь участка под автосервис в Советском районе с положенных по нормативу 10 тысяч до 11 тысяч 195 квадратных метров. Общественные обсуждения, на которых решится данный вопрос, проходят в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве станции техобслуживания автомобилей в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка 11 тысяч 195 квадратных метров (нормативное значение — 10 тысяч квадратных метров) с 21 ноября по 21 декабря. Земля под застройку расположена по Троицкому тракту в Советском районе города», — сообщили в пресс-службе.

Согласно документации, инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Компания планирует при строительстве объекта изменить как общую площадь участка под застройку, принятую по нормативу, так и минимальный отступ от западной границы. По нормативу отступ должен быть трехметровым, но, если изменения в проекте будут одобрены, данный показатель сократиться до нуля.

Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект был одобрен единогласно. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести.

Михаил Видгоф является сыном владельца данной компании Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.

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Депутат челябинского парламента Михаил Видгоф просит мэрию увеличить площадь участка под автосервис в Советском районе с положенных по нормативу 10 тысяч до 11 тысяч 195 квадратных метров. Общественные обсуждения, на которых решится данный вопрос, проходят в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве станции техобслуживания автомобилей в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка 11 тысяч 195 квадратных метров (нормативное значение — 10 тысяч квадратных метров) с 21 ноября по 21 декабря. Земля под застройку расположена по Троицкому тракту в Советском районе города», — сообщили в пресс-службе. Согласно документации, инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Компания планирует при строительстве объекта изменить как общую площадь участка под застройку, принятую по нормативу, так и минимальный отступ от западной границы. По нормативу отступ должен быть трехметровым, но, если изменения в проекте будут одобрены, данный показатель сократиться до нуля. Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект был одобрен единогласно. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. Михаил Видгоф является сыном владельца данной компании Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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