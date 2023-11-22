Один из богатейших депутатов челябинского заксобрания просит увеличить участок под автосервис. Скрин

Депутат челябинского заксобрания просит увеличить участок под автосервис

22 ноября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

По проекту увеличится площадь участка до 11 тысяч 196 квадратных метров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутат челябинского парламента Михаил Видгоф просит мэрию увеличить площадь участка под автосервис в Советском районе с положенных по нормативу 10 тысяч до 11 тысяч 195 квадратных метров. Общественные обсуждения, на которых решится данный вопрос, проходят в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве станции техобслуживания автомобилей в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка 11 тысяч 195 квадратных метров (нормативное значение — 10 тысяч квадратных метров) с 21 ноября по 21 декабря. Земля под застройку расположена по Троицкому тракту в Советском районе города», — сообщили в пресс-службе. Согласно документации, инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Компания планирует при строительстве объекта изменить как общую площадь участка под застройку, принятую по нормативу, так и минимальный отступ от западной границы. По нормативу отступ должен быть трехметровым, но, если изменения в проекте будут одобрены, данный показатель сократиться до нуля. Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект был одобрен единогласно. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. Михаил Видгоф является сыном владельца данной компании Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат челябинского парламента Михаил Видгоф просит мэрию увеличить площадь участка под автосервис в Советском районе с положенных по нормативу 10 тысяч до 11 тысяч 195 квадратных метров. Общественные обсуждения, на которых решится данный вопрос, проходят в Челябинске с 21 ноября по 21 декабря. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров при строительстве станции техобслуживания автомобилей в территориальной зоне многофункциональной деловой застройки с максимальным размером земельного участка 11 тысяч 195 квадратных метров (нормативное значение — 10 тысяч квадратных метров) с 21 ноября по 21 декабря. Земля под застройку расположена по Троицкому тракту в Советском районе города», — сообщили в пресс-службе. Согласно документации, инициатором проекта является компания ООО «Бовид Трак». Компания планирует при строительстве объекта изменить как общую площадь участка под застройку, принятую по нормативу, так и минимальный отступ от западной границы. По нормативу отступ должен быть трехметровым, но, если изменения в проекте будут одобрены, данный показатель сократиться до нуля. Ранее Видгоф предложил проект строительства новой автомастерской с объектами коммерческого и делового назначения площадью до 3 500 квадратных метров. Строительный проект был одобрен единогласно. На данный момент на земле находится магазин автозапчастей для грузовиков и спецтехники площадью 533 квадратных метров, который планируется снести. Михаил Видгоф является сыном владельца данной компании Бориса Видгофа. По итогам декларационной кампании 2021 года Видгоф-младший занял третье место в заксобрании по доходам. Заработок депутата на тот момент составил 106 млн 402 тысячи рублей.