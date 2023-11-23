Украинский агент задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера

В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Об этом сообщили в ФСБ РФ.
«Агент украинских спецслужб (гражданин Украины) задержан за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Убийство, по словам самого задержанного, планировалось с целью мести и для запугивания.
По данным силовиков, мужчина переодевался в доставщика продуктов и ездил на велосипеде, чтобы не привлекать к себе внимания. У подозреваемого нашли взрывное устройство массой более одного килограмма, электродетонаторы и поддельный российский паспорт.
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