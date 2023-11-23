Украинский агент задержан в Воронеже за подготовку убийства офицера

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У подозреваемого нашли взрывное устройство Фото:

В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Об этом сообщили в ФСБ РФ.

«Агент украинских спецслужб (гражданин Украины) задержан за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Убийство, по словам самого задержанного, планировалось с целью мести и для запугивания.

По данным силовиков, мужчина переодевался в доставщика продуктов и ездил на велосипеде, чтобы не привлекать к себе внимания. У подозреваемого нашли взрывное устройство массой более одного килограмма, электродетонаторы и поддельный российский паспорт.

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В Воронеже задержали агента украинских спецслужб, который готовил теракт в отношении высокопоставленного российского военного. Об этом сообщили в ФСБ РФ. «Агент украинских спецслужб (гражданин Украины) задержан за подготовку убийства высокопоставленного российского офицера в Воронеже», — говорится в сообщении, передает РИА Новости. Убийство, по словам самого задержанного, планировалось с целью мести и для запугивания. По данным силовиков, мужчина переодевался в доставщика продуктов и ездил на велосипеде, чтобы не привлекать к себе внимания. У подозреваемого нашли взрывное устройство массой более одного килограмма, электродетонаторы и поддельный российский паспорт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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