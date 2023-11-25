В Челябинске 13% жителей отказались поздравлять матерей с праздником

26 ноября 2023 в 07:57 Размер текста - 17 +

В 2023 году День матери отмечают 26 ноября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске 13% жителей в ходе социологического опроса сообщили, что не будут 26 ноября поздравлять своих мам с Днем матери. Такие данные URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «13% челябинцев сообщили, что не собираются поздравлять мам с Днем матери. При этом вживую поздравить матерей с праздником в Челябинске планируют сделать лишь 35% жителей», — отмечают аналитики «Авито Работа». Также опрос показал, что 31% респондентов собирается вручить мамам цветы, поздравить по телефону — 21%, сделать небольшой подарок — 24%, а организовать застолье — 12%. Отправить поздравление в мессенджере намерены 9% горожан. Накануне праздника URA.RU собирало видеопоздравления для мам от читателей агентства. Каждый желающий мог поздравить свою маму с праздником на всю Россию. Для этого было нужно отправить свое вертикальное видео с поздравлением или нарезку архивных фото с мамой. В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату.

В Челябинске 13% жителей в ходе социологического опроса сообщили, что не будут 26 ноября поздравлять своих мам с Днем матери. Такие данные URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «13% челябинцев сообщили, что не собираются поздравлять мам с Днем матери. При этом вживую поздравить матерей с праздником в Челябинске планируют сделать лишь 35% жителей», — отмечают аналитики «Авито Работа». Также опрос показал, что 31% респондентов собирается вручить мамам цветы, поздравить по телефону — 21%, сделать небольшой подарок — 24%, а организовать застолье — 12%. Отправить поздравление в мессенджере намерены 9% горожан. Накануне праздника URA.RU собирало видеопоздравления для мам от читателей агентства. Каждый желающий мог поздравить свою маму с праздником на всю Россию. Для этого было нужно отправить свое вертикальное видео с поздравлением или нарезку архивных фото с мамой. В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату.