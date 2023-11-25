25 ноября 2023
24 ноября 2023

В Челябинске 13% жителей отказались поздравлять матерей с праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году День матери отмечают 26 ноября Фото:

В Челябинске 13% жителей в ходе социологического опроса сообщили, что не будут 26 ноября поздравлять своих мам с Днем матери. Такие данные URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа».

«13% челябинцев сообщили, что не собираются поздравлять мам с Днем матери. При этом вживую поздравить матерей с праздником в Челябинске планируют сделать лишь 35% жителей», — отмечают аналитики «Авито Работа».

Также опрос показал, что 31% респондентов собирается вручить мамам цветы, поздравить по телефону — 21%, сделать небольшой подарок — 24%, а организовать застолье — 12%. Отправить поздравление в мессенджере намерены 9% горожан.

Накануне праздника URA.RU собирало видеопоздравления для мам от читателей агентства. Каждый желающий мог поздравить свою маму с праздником на всю Россию. Для этого было нужно отправить свое вертикальное видео с поздравлением или нарезку архивных фото с мамой.

В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату.

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В Челябинске 13% жителей в ходе социологического опроса сообщили, что не будут 26 ноября поздравлять своих мам с Днем матери. Такие данные URA.RU предоставили в пресс-службе «Авито Работа». «13% челябинцев сообщили, что не собираются поздравлять мам с Днем матери. При этом вживую поздравить матерей с праздником в Челябинске планируют сделать лишь 35% жителей», — отмечают аналитики «Авито Работа». Также опрос показал, что 31% респондентов собирается вручить мамам цветы, поздравить по телефону — 21%, сделать небольшой подарок — 24%, а организовать застолье — 12%. Отправить поздравление в мессенджере намерены 9% горожан. Накануне праздника URA.RU собирало видеопоздравления для мам от читателей агентства. Каждый желающий мог поздравить свою маму с праздником на всю Россию. Для этого было нужно отправить свое вертикальное видео с поздравлением или нарезку архивных фото с мамой. В 2023 году День матери отмечают 26 ноября, по традиции, это последнее воскресенье месяца. Праздник появился в России в 1998 году, когда комитет Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи выступил с инициативой установить торжественную дату.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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