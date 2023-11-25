25 ноября 2023

Челябинские полицейские подготовили видеооткрытку ко Дню матери

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ГАИ, ГИБДД, ДПС. Челябинск, праздник, женщина за рулем, полиция, гибдд, женский день, дпс, цветы, гаи, 8 марта
Песню в клипе исполнил старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев Фото:

Челябинские полицейские подготовили видеооткрытку ко Дню матери. Об это рассказала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев проникновенно исполнил песню „Спасибо, мама“, автором слов которой является Руслан Ахтаханов, музыку к ней написал Хусейн Расаев. <…> Открывает видеопоздравление детский рисунок юной жительницы Челябинска Ники Гусевой, изобразившей маму-следователя с дочерью», — поясняют видеоряд в пресс-службе ведомства. В клипе представлены фотографии из семейных архивов сотрудников полиции, различных подразделений. На фотографиях мамы в погонах в редкие минуты отдыха со своими семьями.

Сотрудники полиции поздравляют всех мам с праздником. А также выражают им свою благодарность.

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Челябинские полицейские подготовили видеооткрытку ко Дню матери. Об это рассказала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области. «Старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев проникновенно исполнил песню „Спасибо, мама“, автором слов которой является Руслан Ахтаханов, музыку к ней написал Хусейн Расаев. <…> Открывает видеопоздравление детский рисунок юной жительницы Челябинска Ники Гусевой, изобразившей маму-следователя с дочерью», — поясняют видеоряд в пресс-службе ведомства. В клипе представлены фотографии из семейных архивов сотрудников полиции, различных подразделений. На фотографиях мамы в погонах в редкие минуты отдыха со своими семьями. Сотрудники полиции поздравляют всех мам с праздником. А также выражают им свою благодарность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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