Песню в клипе исполнил старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские полицейские подготовили видеооткрытку ко Дню матери. Об это рассказала пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

«Старший лейтенант внутренней службы Руслан Фазлыев проникновенно исполнил песню „Спасибо, мама“, автором слов которой является Руслан Ахтаханов, музыку к ней написал Хусейн Расаев. <…> Открывает видеопоздравление детский рисунок юной жительницы Челябинска Ники Гусевой, изобразившей маму-следователя с дочерью», — поясняют видеоряд в пресс-службе ведомства. В клипе представлены фотографии из семейных архивов сотрудников полиции, различных подразделений. На фотографиях мамы в погонах в редкие минуты отдыха со своими семьями.

Сотрудники полиции поздравляют всех мам с праздником. А также выражают им свою благодарность.