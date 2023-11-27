27 ноября 2023

В Березниках у магазина обвалился новый козырек, чуть не погубивший людей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДШИ 1 Курган, старый дом, доски
Доски чуть не упали на головы людей (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) в центре города обрушился деревянный козырек у входа в ломбард. Как сообщает очевидец, конструкция чуть не упала на людей. Об этом местный житель пишет в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Установили козырьки от снега. Но походу некачественно. Чуть людей сейчас не убило», — пишет пользователь.

В комментариях пользователи также негодуют по этому поводу. «Опять сэкономили на материале и рабочих нормальных», «Выяснить, да надавать по самое не хочу, чтобы всю жизнь помнили», — пишут разгневанные подписчики. Один из комментаторов отметил, что причина может быть и не в падении снега, а в том, что конструкцию плохо закрепили к фасаду дома.

Рухнувшая конструкция чуть не погубила людей
Рухнувшая конструкция чуть не погубила людей
Козырек плохо закрепили
Козырек плохо закрепили

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Березниках (Пермский край) в центре города обрушился деревянный козырек у входа в ломбард. Как сообщает очевидец, конструкция чуть не упала на людей. Об этом местный житель пишет в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Установили козырьки от снега. Но походу некачественно. Чуть людей сейчас не убило», — пишет пользователь. В комментариях пользователи также негодуют по этому поводу. «Опять сэкономили на материале и рабочих нормальных», «Выяснить, да надавать по самое не хочу, чтобы всю жизнь помнили», — пишут разгневанные подписчики. Один из комментаторов отметил, что причина может быть и не в падении снега, а в том, что конструкцию плохо закрепили к фасаду дома.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...