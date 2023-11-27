В Березниках у магазина обвалился новый козырек, чуть не погубивший людей

28 ноября 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

Доски чуть не упали на головы людей (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Березниках (Пермский край) в центре города обрушился деревянный козырек у входа в ломбард. Как сообщает очевидец, конструкция чуть не упала на людей. Об этом местный житель пишет в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Установили козырьки от снега. Но походу некачественно. Чуть людей сейчас не убило», — пишет пользователь. В комментариях пользователи также негодуют по этому поводу. «Опять сэкономили на материале и рабочих нормальных», «Выяснить, да надавать по самое не хочу, чтобы всю жизнь помнили», — пишут разгневанные подписчики. Один из комментаторов отметил, что причина может быть и не в падении снега, а в том, что конструкцию плохо закрепили к фасаду дома. Рухнувшая конструкция чуть не погубила людей «Черный список Березники» в vk.com (https://vk.com/blacklistbrz?w=wall-75084398_442800) Козырек плохо закрепили «Черный список Березники» в vk.com (https://vk.com/blacklistbrz?w=wall-75084398_442800)

В Березниках (Пермский край) в центре города обрушился деревянный козырек у входа в ломбард. Как сообщает очевидец, конструкция чуть не упала на людей. Об этом местный житель пишет в группе «Черный список Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Установили козырьки от снега. Но походу некачественно. Чуть людей сейчас не убило», — пишет пользователь. В комментариях пользователи также негодуют по этому поводу. «Опять сэкономили на материале и рабочих нормальных», «Выяснить, да надавать по самое не хочу, чтобы всю жизнь помнили», — пишут разгневанные подписчики. Один из комментаторов отметил, что причина может быть и не в падении снега, а в том, что конструкцию плохо закрепили к фасаду дома.