Владелец пермских точек шаурмы предупредил о вымогательстве денег клиентами

29 ноября 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Злоумышленники пытались украсть у пермского бизнесмена 45 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мошенники под видом клиентов обманывают пермских предпринимателей. Злоумышленники перед заключением договора просят предоставить финансовый отчет, который делается платно. Они рассказывают, где его заказать, и обещают возместить затраты. Но после оплаты счета исчезают. О схеме обмана рассказал владелец точек по продаже шаурмы в Перми Иван Бурков в своих социальных сетях. «Мы чуть не потеряли 45 тысяч рублей. На нас вышел человек, который представился руководителем московской строительной компании. Предложил нам организовать питание для 50 его рабочих в Перми на четыре месяца. Когда начали заключать договор, клиент сообщил, что обязательно нужно предоставить финансовый отчет по форме №РОСС RU.32690.04ИOO0, за оформление которого нужно заплатить 45 тысяч рублей», — рассказал Иван Бурков. Предприниматель уточнил, что клиент обещал возместить затраты на оформление документа и рекомендовал фирму, которая сделает отчет по указанной форме. Но после оплаты счета за документ клиент вместе с фирмой в таких случаях исчезает. «Мошенники играют на чувствах. Они предлагают договор на ваших условиях, предоплату 100%. Все, что нужно, — оплатить 45 тысяч рублей за отчет, которые они обещают вернуть. Но в итоге предприниматель остается ни с чем. В интернете нашли много отзывов от тех, кто попался на такой развод», — отметил пермский бизнесмен. Ранее URA.RU рассказало, что мошенники продают фальшивые билеты в Пермский театр оперы и балета. Администрация театра не рекомендует покупать билеты на сайтах объявлений и у частных лиц, чтобы не стать жертвами злоумышленников. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мошенники под видом клиентов обманывают пермских предпринимателей. Злоумышленники перед заключением договора просят предоставить финансовый отчет, который делается платно. Они рассказывают, где его заказать, и обещают возместить затраты. Но после оплаты счета исчезают. О схеме обмана рассказал владелец точек по продаже шаурмы в Перми Иван Бурков в своих социальных сетях. «Мы чуть не потеряли 45 тысяч рублей. На нас вышел человек, который представился руководителем московской строительной компании. Предложил нам организовать питание для 50 его рабочих в Перми на четыре месяца. Когда начали заключать договор, клиент сообщил, что обязательно нужно предоставить финансовый отчет по форме №РОСС RU.32690.04ИOO0, за оформление которого нужно заплатить 45 тысяч рублей», — рассказал Иван Бурков. Предприниматель уточнил, что клиент обещал возместить затраты на оформление документа и рекомендовал фирму, которая сделает отчет по указанной форме. Но после оплаты счета за документ клиент вместе с фирмой в таких случаях исчезает. «Мошенники играют на чувствах. Они предлагают договор на ваших условиях, предоплату 100%. Все, что нужно, — оплатить 45 тысяч рублей за отчет, которые они обещают вернуть. Но в итоге предприниматель остается ни с чем. В интернете нашли много отзывов от тех, кто попался на такой развод», — отметил пермский бизнесмен. Ранее URA.RU рассказало, что мошенники продают фальшивые билеты в Пермский театр оперы и балета. Администрация театра не рекомендует покупать билеты на сайтах объявлений и у частных лиц, чтобы не стать жертвами злоумышленников.