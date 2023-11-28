Владелец пермских точек шаурмы предупредил о вымогательстве денег клиентами

Мошенники под видом клиентов обманывают пермских предпринимателей. Злоумышленники перед заключением договора просят предоставить финансовый отчет, который делается платно. Они рассказывают, где его заказать, и обещают возместить затраты. Но после оплаты счета исчезают. О схеме обмана рассказал владелец точек по продаже шаурмы в Перми Иван Бурков в своих социальных сетях.
«Мы чуть не потеряли 45 тысяч рублей. На нас вышел человек, который представился руководителем московской строительной компании. Предложил нам организовать питание для 50 его рабочих в Перми на четыре месяца. Когда начали заключать договор, клиент сообщил, что обязательно нужно предоставить финансовый отчет по форме №РОСС RU.32690.04ИOO0, за оформление которого нужно заплатить 45 тысяч рублей», — рассказал Иван Бурков.
Предприниматель уточнил, что клиент обещал возместить затраты на оформление документа и рекомендовал фирму, которая сделает отчет по указанной форме. Но после оплаты счета за документ клиент вместе с фирмой в таких случаях исчезает. «Мошенники играют на чувствах. Они предлагают договор на ваших условиях, предоплату 100%. Все, что нужно, — оплатить 45 тысяч рублей за отчет, которые они обещают вернуть. Но в итоге предприниматель остается ни с чем. В интернете нашли много отзывов от тех, кто попался на такой развод», — отметил пермский бизнесмен.
Ранее URA.RU рассказало, что мошенники продают фальшивые билеты в Пермский театр оперы и балета. Администрация театра не рекомендует покупать билеты на сайтах объявлений и у частных лиц, чтобы не стать жертвами злоумышленников.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.