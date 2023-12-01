Shot: следователи разрешили блогерше Лерчек снова зарабатывать в интернете

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С Валерии Чекалиной снят судебный бан, пишет Shot Фото:

Семья Чекалиных, к которой принадлежит известная блогерша Лерчек, была освобождена от «судебного бана». Это произошло после погашения всех своих налоговых долгов.

«Следователи сняли судебный бан с семьи блогеров Чекалиных», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что такое решение было принято после того, как они погасили все свои долги перед налоговой службой и выплатили сумму в размере 311 миллионов рублей.

Дело против Валерии и Артема Чекалиных о уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте. Согласно представленным следствием данным, Валерия Чекалина, работая как индивидуальный предприниматель и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доходы от фитнес-марафонов в большом объеме, передают «Дни.ру». Вместо перехода на общую систему налогообложения, Лерчек перечисляла деньги на банковские счета, открытые на имя ее супруга и других родственников, являющихся также индивидуальными предпринимателями.

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Семья Чекалиных, к которой принадлежит известная блогерша Лерчек, была освобождена от «судебного бана». Это произошло после погашения всех своих налоговых долгов. «Следователи сняли судебный бан с семьи блогеров Чекалиных», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что такое решение было принято после того, как они погасили все свои долги перед налоговой службой и выплатили сумму в размере 311 миллионов рублей. Дело против Валерии и Артема Чекалиных о уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте. Согласно представленным следствием данным, Валерия Чекалина, работая как индивидуальный предприниматель и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доходы от фитнес-марафонов в большом объеме, передают «Дни.ру». Вместо перехода на общую систему налогообложения, Лерчек перечисляла деньги на банковские счета, открытые на имя ее супруга и других родственников, являющихся также индивидуальными предпринимателями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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