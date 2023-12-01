Shot: следователи разрешили блогерше Лерчек снова зарабатывать в интернете

01 декабря 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

С Валерии Чекалиной снят судебный бан, пишет Shot Фото: Юлия Демьяненко Семья Чекалиных, к которой принадлежит известная блогерша Лерчек, была освобождена от «судебного бана». Это произошло после погашения всех своих налоговых долгов. «Следователи сняли судебный бан с семьи блогеров Чекалиных», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что такое решение было принято после того, как они погасили все свои долги перед налоговой службой и выплатили сумму в размере 311 миллионов рублей. Дело против Валерии и Артема Чекалиных о уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте. Согласно представленным следствием данным, Валерия Чекалина, работая как индивидуальный предприниматель и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доходы от фитнес-марафонов в большом объеме, передают « Дни.ру ». Вместо перехода на общую систему налогообложения, Лерчек перечисляла деньги на банковские счета, открытые на имя ее супруга и других родственников, являющихся также индивидуальными предпринимателями.

Семья Чекалиных, к которой принадлежит известная блогерша Лерчек, была освобождена от «судебного бана». Это произошло после погашения всех своих налоговых долгов. «Следователи сняли судебный бан с семьи блогеров Чекалиных», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что такое решение было принято после того, как они погасили все свои долги перед налоговой службой и выплатили сумму в размере 311 миллионов рублей. Дело против Валерии и Артема Чекалиных о уклонении от уплаты налогов было возбуждено в марте. Согласно представленным следствием данным, Валерия Чекалина, работая как индивидуальный предприниматель и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доходы от фитнес-марафонов в большом объеме, передают «Дни.ру». Вместо перехода на общую систему налогообложения, Лерчек перечисляла деньги на банковские счета, открытые на имя ее супруга и других родственников, являющихся также индивидуальными предпринимателями.