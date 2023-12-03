03 декабря 2023

Задержанного гендиректора завода «Исеть» Малика Гайсина снимают с поста

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
С Маликом Гайсиным планируется расторгнуть трудовые отношения Фото:

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) планируется расторгнуть трудовой договор с нынешним генеральным директором Маликом Гайсиным, которого задержали в марте по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Соответствующий вопрос поднимут на заседании совета директоров, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс».

«Повестка дня заседания совета директоров эмитента: […] расторжение трудового договора с генеральным директором ОАО „Завод ‚Исеть‘“ Гайсиным М.Ф; избрание нового генерального директора; утверждение условий трудового договора с гендиректором», — говорится в сообщении. Заседание должны были провести 1 декабря, но перенесли. Новая дата пока не назначена.

Бизнесмен Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу.

Летом у Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые в свою очередь являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга.

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На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область) планируется расторгнуть трудовой договор с нынешним генеральным директором Маликом Гайсиным, которого задержали в марте по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Соответствующий вопрос поднимут на заседании совета директоров, следует из информации на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Повестка дня заседания совета директоров эмитента: […] расторжение трудового договора с генеральным директором ОАО „Завод ‚Исеть‘“ Гайсиным М.Ф; избрание нового генерального директора; утверждение условий трудового договора с гендиректором», — говорится в сообщении. Заседание должны были провести 1 декабря, но перенесли. Новая дата пока не назначена. Бизнесмен Малик Гайсин был помещен под домашний арест 22 марта. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа на посту гендиректора завода «Исеть». Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Летом у Гайсина изъяли в доход государства акции компаний «Актай-М», «Вагран», «Корона Тэхет», которые в свою очередь являются акционерами завода «Исеть». После этого на заводе сменился состав совета директоров. Туда вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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