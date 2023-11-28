На заводе задержанного бизнесмена Гайсина сменили руководство

29 ноября 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

В составе нового Совета директоров — представители Росимущества, Ростеха и Минпромторга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), директором которого является проходящий по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бизнесмен Малик Гайсин, избрали новый состав Совета директоров. В него вошли представители «Ростеха» и Росимущества. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Принятое решение: избрать совет директоров в следующем составе: Черковский Александр, Плясунов Юрий, Гапонов Александр, Карпов Илья, Кожемякин Никита, Дрокова Анна, Горшков Павел», — говорится в сообщении. На этом же собрании избрали членов ревизионной комиссии. Согласно данным сервиса СБИС и другим открытым источникам, Александр Черковский является генеральным директором мытищинского «Радиоприборснаб» (КРЭТ, входит в Ростех), Юрий Плясунов — директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, Александр Гапонов — его коллега из Минпромторга. Павел Горшков является представителем «РТ-Проектные технологии». Анна Дрокова, Илья Карпов, Никита Кожемякин — представители Росимущества. 22 марта гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Решение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором будут избирать новый Совет директоров, принял суд на основании иска от Росимущества. После изъятия в доход государства активов Малика Гайсина ведомство стало новым акционером. Ему перешло 25,3% акций завода от компании «Актай-М», 19,1% акций — от «Вагран» и 10,8% акций — от «Корона Тэхет» (этим компаниям принадлежат акции завода «Исеть», — прим. URA.RU). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На заводе электрических соединителей «Исеть» в Каменске-Уральском (Свердловская область), директором которого является проходящий по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа бизнесмен Малик Гайсин, избрали новый состав Совета директоров. В него вошли представители «Ростеха» и Росимущества. Информация об этом появилась на сайте центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс». «Принятое решение: избрать совет директоров в следующем составе: Черковский Александр, Плясунов Юрий, Гапонов Александр, Карпов Илья, Кожемякин Никита, Дрокова Анна, Горшков Павел», — говорится в сообщении. На этом же собрании избрали членов ревизионной комиссии. Согласно данным сервиса СБИС и другим открытым источникам, Александр Черковский является генеральным директором мытищинского «Радиоприборснаб» (КРЭТ, входит в Ростех), Юрий Плясунов — директор Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ, Александр Гапонов — его коллега из Минпромторга. Павел Горшков является представителем «РТ-Проектные технологии». Анна Дрокова, Илья Карпов, Никита Кожемякин — представители Росимущества. 22 марта гендиректор завода «Исеть» Малик Гайсин был помещен под домашний арест по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Как сообщал источник агентства, претензии к бизнесмену могли возникнуть из-за того, что он предпочел частные заказы гособоронзаказу. Решение о проведении внеочередного собрания акционеров, на котором будут избирать новый Совет директоров, принял суд на основании иска от Росимущества. После изъятия в доход государства активов Малика Гайсина ведомство стало новым акционером. Ему перешло 25,3% акций завода от компании «Актай-М», 19,1% акций — от «Вагран» и 10,8% акций — от «Корона Тэхет» (этим компаниям принадлежат акции завода «Исеть», — прим. URA.RU).