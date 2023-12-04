В Ханты-Мансийске жители жалуются на прачечную для бездомных в подвале дома

05 декабря 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

В православном центре организовали выдачу одежды и провизии нуждающимся Фото: Игорь Меркулов © URA.RU (архивное фото) Жители дома №26 по улице Чехова в Ханты-Мансийске недовольны тем, что в подвале их дома расположился гуманитарный центр «Твори добро». В рамках гранта губернатора Югры там организована выдача одежды и провизии нуждающимся. Об этом журналисту URA.RU рассказала собственница одной из квартир. «Два подъезда нашего дома принадлежат администрации Ханты-Мансийска. Их выделили под проект православного храма, который выиграл грант губернатора [ХМАО]. В рамках этого гранта гуманитарный центр обязан организовать помывочные и постирочные для бездомных. Сейчас там осуществляется прием вещей от населения и их выдача нуждающимся. Все это находится в моем подъезде. Это нарушает все СНиПы и СанПиНы. У меня дети из дома боятся выйти, когда идет эта выдача товаров, и они там толпой по 50 человек стоят», — возмутилась жительница дома. По словам женщины, никаких согласий ни она, ни другие жители дома не подписывали. В администрации Ханты-Мансийска на запрос корреспондента до момента публикации новости не ответили. В самом православном гуманитарном центре «Твори добро» журналисту агентства подтвердили, что помещение для центра выделила мэрия города. «Пользуются нашими услугами многодетные, малоимущие, семьи с детьми инвалидами, инвалиды, неработающие пенсионеры, участники СВО, беженцы с Украины, погорельцы и другие. У нас хоть и православный центр, но если придет человек другой национальности и другого вероисповедания, неужели мы не окажем ему помощь? Мы провели встречу с жильцами и общественниками, стараемся улаживать какие-либо конфликты. Например, чтобы у нас не было скопления людей, мы ввели талонную систему, по предварительной записи», — пояснили в православной организации. Также корреспонденту объяснили, что ранее в помещении подвала располагался фитнес-центр, где и были установлены душевые для посетителей. Волонтеры решили оставить их для того, чтобы помогать людям, которые не имеют возможности помыться, однако хотят исправить свою жизнь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители дома №26 по улице Чехова в Ханты-Мансийске недовольны тем, что в подвале их дома расположился гуманитарный центр «Твори добро». В рамках гранта губернатора Югры там организована выдача одежды и провизии нуждающимся. Об этом журналисту URA.RU рассказала собственница одной из квартир. «Два подъезда нашего дома принадлежат администрации Ханты-Мансийска. Их выделили под проект православного храма, который выиграл грант губернатора [ХМАО]. В рамках этого гранта гуманитарный центр обязан организовать помывочные и постирочные для бездомных. Сейчас там осуществляется прием вещей от населения и их выдача нуждающимся. Все это находится в моем подъезде. Это нарушает все СНиПы и СанПиНы. У меня дети из дома боятся выйти, когда идет эта выдача товаров, и они там толпой по 50 человек стоят», — возмутилась жительница дома. По словам женщины, никаких согласий ни она, ни другие жители дома не подписывали. В администрации Ханты-Мансийска на запрос корреспондента до момента публикации новости не ответили. В самом православном гуманитарном центре «Твори добро» журналисту агентства подтвердили, что помещение для центра выделила мэрия города. «Пользуются нашими услугами многодетные, малоимущие, семьи с детьми инвалидами, инвалиды, неработающие пенсионеры, участники СВО, беженцы с Украины, погорельцы и другие. У нас хоть и православный центр, но если придет человек другой национальности и другого вероисповедания, неужели мы не окажем ему помощь? Мы провели встречу с жильцами и общественниками, стараемся улаживать какие-либо конфликты. Например, чтобы у нас не было скопления людей, мы ввели талонную систему, по предварительной записи», — пояснили в православной организации. Также корреспонденту объяснили, что ранее в помещении подвала располагался фитнес-центр, где и были установлены душевые для посетителей. Волонтеры решили оставить их для того, чтобы помогать людям, которые не имеют возможности помыться, однако хотят исправить свою жизнь.