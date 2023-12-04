В Ханты-Мансийске жители жалуются на прачечную для бездомных в подвале дома

Жители дома №26 по улице Чехова в Ханты-Мансийске недовольны тем, что в подвале их дома расположился гуманитарный центр «Твори добро». В рамках гранта губернатора Югры там организована выдача одежды и провизии нуждающимся. Об этом журналисту URA.RU рассказала собственница одной из квартир.
«Два подъезда нашего дома принадлежат администрации Ханты-Мансийска. Их выделили под проект православного храма, который выиграл грант губернатора [ХМАО]. В рамках этого гранта гуманитарный центр обязан организовать помывочные и постирочные для бездомных. Сейчас там осуществляется прием вещей от населения и их выдача нуждающимся. Все это находится в моем подъезде. Это нарушает все СНиПы и СанПиНы. У меня дети из дома боятся выйти, когда идет эта выдача товаров, и они там толпой по 50 человек стоят», — возмутилась жительница дома.
По словам женщины, никаких согласий ни она, ни другие жители дома не подписывали. В администрации Ханты-Мансийска на запрос корреспондента до момента публикации новости не ответили. В самом православном гуманитарном центре «Твори добро» журналисту агентства подтвердили, что помещение для центра выделила мэрия города.
«Пользуются нашими услугами многодетные, малоимущие, семьи с детьми инвалидами, инвалиды, неработающие пенсионеры, участники СВО, беженцы с Украины, погорельцы и другие. У нас хоть и православный центр, но если придет человек другой национальности и другого вероисповедания, неужели мы не окажем ему помощь? Мы провели встречу с жильцами и общественниками, стараемся улаживать какие-либо конфликты. Например, чтобы у нас не было скопления людей, мы ввели талонную систему, по предварительной записи», — пояснили в православной организации.
Также корреспонденту объяснили, что ранее в помещении подвала располагался фитнес-центр, где и были установлены душевые для посетителей. Волонтеры решили оставить их для того, чтобы помогать людям, которые не имеют возможности помыться, однако хотят исправить свою жизнь.
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