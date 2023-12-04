На девятом километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель автомобиля Kia, выехав на встречную полосу, совершил ДТП с легковушкой Lada. В результате аварии пострадали два автомобилиста и 16-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«Водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».
В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальные действия, по данному факту проводится проверка.
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