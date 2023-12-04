04 декабря 2023

В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, дтп, брошенный автомобиль, авария, дорожно-транспортное проишествие
Сотрудники скорой оказывают медпомощь пострадавшим Фото:

На девятом километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель автомобиля Kia, выехав на встречную полосу, совершил ДТП с легковушкой Lada. В результате аварии пострадали два автомобилиста и 16-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области».

В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальные действия, по данному факту проводится проверка.

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На девятом километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель автомобиля Kia, выехав на встречную полосу, совершил ДТП с легковушкой Lada. В результате аварии пострадали два автомобилиста и 16-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальные действия, по данному факту проводится проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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