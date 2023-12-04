В ДТП на свердловской трассе пострадали три человека, в том числе ребенок. Фото

05 декабря 2023 в 06:25 Размер текста - 17 +

Сотрудники скорой оказывают медпомощь пострадавшим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На девятом километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель автомобиля Kia, выехав на встречную полосу, совершил ДТП с легковушкой Lada. В результате аварии пострадали два автомобилиста и 16-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальные действия, по данному факту проводится проверка. Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4489 Фото: telegram-канал «ГИБДД Свердловской области», https://t.me/gibdd_66/4489

На девятом километре автодороги Южный подъезд к Нижнему Тагилу водитель автомобиля Kia, выехав на встречную полосу, совершил ДТП с легковушкой Lada. В результате аварии пострадали два автомобилиста и 16-летний пассажир, рассказали в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «Водитель автомобиля Kia Rio при совершении обгона не убедился в том, что встречная полоса свободна на достаточном для обгона расстоянии и допустил столкновение с движущимся навстречу автомобилем Lada Granta. В ДТП пострадали водитель автомобиля Kia, водитель и 16-летний пассажир автомобиля Lada», — пишет telegram-канал «ГИБДД Свердловской области». В настоящее время медики оказывают помощь пострадавшим. Сотрудники Госавтоинспекции организовали процессуальные действия, по данному факту проводится проверка.