05 декабря 2023

Как за год изменилась стоимость «Оливье» в Тюмени. Инфографика

Стоимость «Оливье» за год в Тюмени увеличилась на 13,5%
© Служба новостей «URA.RU»
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Таганай. Златоуст, салат, оливье, праздничный стол, еда
Стоимость салата «Оливье» за год в Тюмени увеличилась на 13,5% Фото:

За год стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в Тюмени выросла на 13,5%. Журналисты URA.RU сравнили прошлогодние данные с текущими в популярных сетевых магазинах «Пятерочка», «Ашан» и «Лента».

Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата в этом году оказались куриные яйца. Стоимость десятка в большинстве тюменских магазинов приблизилась к сотне рублей. Самым дешевыми продуктами стали картофель и морковь — их цена не превышала 20 рублей за килограмм.

Цены таких продуктов, как зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез сравнивались из позиций собственных брендов торговых сетей. Традиционно их стоимость ниже аналогичных товаров других марок.

Готовый салат в магазине «Ашан» обойдется горожанам в 393 рубля. На втором месте по стоимости «Оливье» из продуктов в «Ленте» — 441 рубль, на третьем — блюдо из «Пятерочки» за 479 рублей.

В 2022 году стоимость бюджетного варианта «Оливье» составляла 346 рублей. Разница с минимальным значением в этом году составила 13,5%.

разница стоимости ингредиентов для «Оливье» в тюменских магазинах
разница стоимости ингредиентов для «Оливье» в тюменских магазинах

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За год стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в Тюмени выросла на 13,5%. Журналисты URA.RU сравнили прошлогодние данные с текущими в популярных сетевых магазинах «Пятерочка», «Ашан» и «Лента». Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата в этом году оказались куриные яйца. Стоимость десятка в большинстве тюменских магазинов приблизилась к сотне рублей. Самым дешевыми продуктами стали картофель и морковь — их цена не превышала 20 рублей за килограмм. Цены таких продуктов, как зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез сравнивались из позиций собственных брендов торговых сетей. Традиционно их стоимость ниже аналогичных товаров других марок. Готовый салат в магазине «Ашан» обойдется горожанам в 393 рубля. На втором месте по стоимости «Оливье» из продуктов в «Ленте» — 441 рубль, на третьем — блюдо из «Пятерочки» за 479 рублей. В 2022 году стоимость бюджетного варианта «Оливье» составляла 346 рублей. Разница с минимальным значением в этом году составила 13,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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