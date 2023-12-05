Как за год изменилась стоимость «Оливье» в Тюмени. Инфографика

Стоимость «Оливье» за год в Тюмени увеличилась на 13,5%

06 декабря 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

Стоимость салата «Оливье» за год в Тюмени увеличилась на 13,5% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За год стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в Тюмени выросла на 13,5%. Журналисты URA.RU сравнили прошлогодние данные с текущими в популярных сетевых магазинах «Пятерочка», «Ашан» и «Лента». Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата в этом году оказались куриные яйца. Стоимость десятка в большинстве тюменских магазинов приблизилась к сотне рублей. Самым дешевыми продуктами стали картофель и морковь — их цена не превышала 20 рублей за килограмм. Цены таких продуктов, как зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез сравнивались из позиций собственных брендов торговых сетей. Традиционно их стоимость ниже аналогичных товаров других марок. Готовый салат в магазине «Ашан» обойдется горожанам в 393 рубля. На втором месте по стоимости «Оливье» из продуктов в «Ленте» — 441 рубль, на третьем — блюдо из «Пятерочки» за 479 рублей. В 2022 году стоимость бюджетного варианта «Оливье» составляла 346 рублей. Разница с минимальным значением в этом году составила 13,5%. разница стоимости ингредиентов для «Оливье» в тюменских магазинах URA.RU

За год стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в Тюмени выросла на 13,5%. Журналисты URA.RU сравнили прошлогодние данные с текущими в популярных сетевых магазинах «Пятерочка», «Ашан» и «Лента». Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата в этом году оказались куриные яйца. Стоимость десятка в большинстве тюменских магазинов приблизилась к сотне рублей. Самым дешевыми продуктами стали картофель и морковь — их цена не превышала 20 рублей за килограмм. Цены таких продуктов, как зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез сравнивались из позиций собственных брендов торговых сетей. Традиционно их стоимость ниже аналогичных товаров других марок. Готовый салат в магазине «Ашан» обойдется горожанам в 393 рубля. На втором месте по стоимости «Оливье» из продуктов в «Ленте» — 441 рубль, на третьем — блюдо из «Пятерочки» за 479 рублей. В 2022 году стоимость бюджетного варианта «Оливье» составляла 346 рублей. Разница с минимальным значением в этом году составила 13,5%.