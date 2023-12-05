За год стоимость традиционного новогоднего салата «Оливье» в Тюмени выросла на 13,5%. Журналисты URA.RU сравнили прошлогодние данные с текущими в популярных сетевых магазинах «Пятерочка», «Ашан» и «Лента».
Самым дорогим продуктом для традиционного новогоднего салата в этом году оказались куриные яйца. Стоимость десятка в большинстве тюменских магазинов приблизилась к сотне рублей. Самым дешевыми продуктами стали картофель и морковь — их цена не превышала 20 рублей за килограмм.
Цены таких продуктов, как зеленый горошек, маринованные огурцы и майонез сравнивались из позиций собственных брендов торговых сетей. Традиционно их стоимость ниже аналогичных товаров других марок.
Готовый салат в магазине «Ашан» обойдется горожанам в 393 рубля. На втором месте по стоимости «Оливье» из продуктов в «Ленте» — 441 рубль, на третьем — блюдо из «Пятерочки» за 479 рублей.
В 2022 году стоимость бюджетного варианта «Оливье» составляла 346 рублей. Разница с минимальным значением в этом году составила 13,5%.
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