После ЧП ребенок находится в одной из больниц Екатеринбурга (архивное фото)
В Екатеринбурге двухлетний Лев попал в реанимацию, предположительно, проглотив метадон. ЧП произошло 2 декабря. Отец малыша Алексей Рябков опроверг версию о наркотиках, заявив, что его сын отравился моющим средством. Сам Рябков, как говорят знакомые, работал в реабилитационных центрах и держал свои. Все, что известно о семье — в сбойке URA.RU.
- Об инциденте стало известно утром 5 декабря. По данным telegram-канал Ural Mash, ребенок съел метадон, когда родители ушли из дома.
- Семья живет в Екатеринбурге с октября. Они гостили у пожилой пары.
- Отец мальчика сообщил URA.RU, что инцидент произошел 2 декабря. С ребенком была бабушка.
- Рябков заявил, что его сын не употреблял никакой наркотик. «Он отравился моющим средством в ванной», — уточнил мужчина.
- По неофициальной версии, пара призналась силовикам, что употребляет метадон. Алексей в беседе с журналистом заверил, что никогда не употреблял ничего. Его супруга Юлия — не выходит на связь.
- Сразу несколько собеседников агентства рассказали, что чита Рябковых предоставляла грузчиков в Екатеринбурге. «Но последний год что-то они (Рябковы — прим. ред.) сдулись, перестали работать», — отметил один из инсайдеров.
- Пара работала добросовестно. Они никогда не задерживали выплаты зарплат своим грузчикам.
- Алексей и Юлия, по словам одной из знакомых мужчины, познакомились около трех лет назад. Всего у них трое детей. Общий — только Лев, который отравился.
- Сейчас пострадавший ребенок находится в одной из больниц Екатеринбурга. Алексей не назвал конкретное медучреждение, но отметил, что малыш чувствует себя хорошо.
- После ЧП родителей мальчика привлекли к ответственности. Их оштрафовали на 500 рублей за ненадлежащее воспитание ребенка.
- Один из знакомых Рябкова заявил, что мужчина работает в социальном центре «Ника». Однако в самой организации опровергли эту информацию.
- При этом другой инсайдер URA.RU рассказал, что Рябков основал в Свердловской области несколько центров для помощи бездомным и наркозависимым. «В одном из таких он и познакомился с Юлией. Влюбился в нее, стал встречаться с ней», — пояснил собеседник агентства.
- Пара, как уверяют их знакомые, давно наркозависимые. Юлия пять раз лечилась в центрах.
- Депутат гордумы Тимофей Жуков призвал силовиков взять семью на особый контроль. «Важно немедленно протестировать родителей. Они, разумеется, пытаются оправдаться, что наркотики не их и они, дескать, оказались дома не пойми как. Бред!» — написал Жуков в Telegram.
- Алексей Рябков признался URA.RU, что ходил в полицию 5 декабря. «Нас что-то вызывают часто», — резюмировал мужчина и перестал отвечать на сообщения.
У пары трое детей
По словам знакомых, они познакомились в Екатеринбурге
Отец мальчика опроверг версию об отравлении ребенка наркотиком
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