Отец рассказал, как сын отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина опроверг версию об отравлении сына наркотиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, урок, учеба, ученик, мальчик, школа, начальная школа, ученик у доски
ЧП произошло 2 декабря в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

Алексей Рябков опроверг URA.RU версию, что его двухлетний сын Лев отравился наркотиками в Екатеринбурге. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной.

«Я не знаю, что это за средство было. Врачи нам сказали, что это было моющее средство. Якобы он его выпил в ванной. Полицейские приезжали, посмотрели, что в комнате стояло средство», — пояснил Рябков.

Инцидент, по словам отца, произошел 2 декабря. Он с супругой Юлией пошел в магазин. Ребенок, как он утверждает, был с бабушкой. «Когда мы пришли, то [Лев] был вяленьким. Мы думали, он простыл», — добавил Рябков.

В УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию о госпитализации малыша. Силовики проверят родителей. Telegram-канал Ural Mash писал, что мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном. Вещество, по данным канала, принадлежит родителям. Они якобы уже признались силовикам о наркотической зависимости. Эту информацию Рябков не прокомментировал корреспонденту.

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Алексей Рябков опроверг URA.RU версию, что его двухлетний сын Лев отравился наркотиками в Екатеринбурге. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Я не знаю, что это за средство было. Врачи нам сказали, что это было моющее средство. Якобы он его выпил в ванной. Полицейские приезжали, посмотрели, что в комнате стояло средство», — пояснил Рябков. Инцидент, по словам отца, произошел 2 декабря. Он с супругой Юлией пошел в магазин. Ребенок, как он утверждает, был с бабушкой. «Когда мы пришли, то [Лев] был вяленьким. Мы думали, он простыл», — добавил Рябков. В УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию о госпитализации малыша. Силовики проверят родителей. Telegram-канал Ural Mash писал, что мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном. Вещество, по данным канала, принадлежит родителям. Они якобы уже признались силовикам о наркотической зависимости. Эту информацию Рябков не прокомментировал корреспонденту.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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