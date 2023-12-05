Отец рассказал, как сын отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина опроверг версию об отравлении сына наркотиком

05 декабря 2023 в 13:38 Размер текста - 17 +

ЧП произошло 2 декабря в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Алексей Рябков опроверг URA.RU версию, что его двухлетний сын Лев отравился наркотиками в Екатеринбурге. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Я не знаю, что это за средство было. Врачи нам сказали, что это было моющее средство. Якобы он его выпил в ванной. Полицейские приезжали, посмотрели, что в комнате стояло средство», — пояснил Рябков. Инцидент, по словам отца, произошел 2 декабря. Он с супругой Юлией пошел в магазин. Ребенок, как он утверждает, был с бабушкой. «Когда мы пришли, то [Лев] был вяленьким. Мы думали, он простыл», — добавил Рябков. В УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию о госпитализации малыша. Силовики проверят родителей. Telegram-канал Ural Mash писал, что мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном. Вещество, по данным канала, принадлежит родителям. Они якобы уже признались силовикам о наркотической зависимости. Эту информацию Рябков не прокомментировал корреспонденту.

Алексей Рябков опроверг URA.RU версию, что его двухлетний сын Лев отравился наркотиками в Екатеринбурге. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Я не знаю, что это за средство было. Врачи нам сказали, что это было моющее средство. Якобы он его выпил в ванной. Полицейские приезжали, посмотрели, что в комнате стояло средство», — пояснил Рябков. Инцидент, по словам отца, произошел 2 декабря. Он с супругой Юлией пошел в магазин. Ребенок, как он утверждает, был с бабушкой. «Когда мы пришли, то [Лев] был вяленьким. Мы думали, он простыл», — добавил Рябков. В УМВД по Екатеринбургу URA.RU подтвердили информацию о госпитализации малыша. Силовики проверят родителей. Telegram-канал Ural Mash писал, что мальчик попал в реанимацию после отравления метадоном. Вещество, по данным канала, принадлежит родителям. Они якобы уже признались силовикам о наркотической зависимости. Эту информацию Рябков не прокомментировал корреспонденту.