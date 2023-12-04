04 декабря 2023

Ural Mash: в Екатеринбурге двухлетний малыш отравился наркотиками родителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, реанимобиль, 03, медицина, детская реанимация, скорая помошь
Родители вернулись домой и обнаружили, что у ребенка синеют губы Фото:

В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за отравления психотропным веществом. Его родители признались, что употребляют наркотик — метадон.

«Родители ушли в магазин без сына, а когда вернулись, заметили, что ребенок очень вялый. Мать дала ему сироп от температуры, не помогло — у малыша посинели губы. Вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash.

Родители признались, что являются наркоманами, но при этом отрицают, что малыш мог отравиться метадоном. По их словам, в дом запрещенные вещества они не приносили.

URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за отравления психотропным веществом. Его родители признались, что употребляют наркотик — метадон. «Родители ушли в магазин без сына, а когда вернулись, заметили, что ребенок очень вялый. Мать дала ему сироп от температуры, не помогло — у малыша посинели губы. Вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Родители признались, что являются наркоманами, но при этом отрицают, что малыш мог отравиться метадоном. По их словам, в дом запрещенные вещества они не приносили. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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