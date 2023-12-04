Ural Mash: в Екатеринбурге двухлетний малыш отравился наркотиками родителей

В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за отравления психотропным веществом. Его родители признались, что употребляют наркотик — метадон.
«Родители ушли в магазин без сына, а когда вернулись, заметили, что ребенок очень вялый. Мать дала ему сироп от температуры, не помогло — у малыша посинели губы. Вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash.
Родители признались, что являются наркоманами, но при этом отрицают, что малыш мог отравиться метадоном. По их словам, в дом запрещенные вещества они не приносили.
URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.
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