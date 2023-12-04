Ural Mash: в Екатеринбурге двухлетний малыш отравился наркотиками родителей

05 декабря 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Родители вернулись домой и обнаружили, что у ребенка синеют губы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за отравления психотропным веществом. Его родители признались, что употребляют наркотик — метадон. «Родители ушли в магазин без сына, а когда вернулись, заметили, что ребенок очень вялый. Мать дала ему сироп от температуры, не помогло — у малыша посинели губы. Вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Родители признались, что являются наркоманами, но при этом отрицают, что малыш мог отравиться метадоном. По их словам, в дом запрещенные вещества они не приносили. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.

В Екатеринбурге двухлетний ребенок попал в реанимацию из-за отравления психотропным веществом. Его родители признались, что употребляют наркотик — метадон. «Родители ушли в магазин без сына, а когда вернулись, заметили, что ребенок очень вялый. Мать дала ему сироп от температуры, не помогло — у малыша посинели губы. Вызвали скорую», — сообщает telegram-канал Ural Mash. Родители признались, что являются наркоманами, но при этом отрицают, что малыш мог отравиться метадоном. По их словам, в дом запрещенные вещества они не приносили. URA.RU обратилось за комментарием в УМВД по Екатеринбургу. На момент публикации ответ не поступил.