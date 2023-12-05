Отец рассказал о состоянии сына, отравившегося неизвестным веществом в Екатеринбурге

Мальчика, отравившегося наркотиками в Екатеринбурге, перевели в общую палату

05 декабря 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

Мальчик находится в больнице три дня (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двухлетнего Льва, который отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Его отец Алексей Рябков заявил URA.RU, что малыш чувствует себя хорошо. ЧП произошло 2 декабря. «Мы не знаем, что это было за вещество. Ходили в больницу, отнесли Льву вещи. С ним все хорошо, его перевели в [общую] палату три дня назад», — пояснил мужчина. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Сейчас пошли в полицию, что-то нас вызывают», — добавил отец мальчика. В тот день Лев был с бабушкой, заявил Рябков. По данным telegram-канала Ural Mash, мальчик якобы отравился метадоном, который принадлежит родителям. Силовики официально эту версию не подтверждают. Родителей мальчика привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

Двухлетнего Льва, который отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Его отец Алексей Рябков заявил URA.RU, что малыш чувствует себя хорошо. ЧП произошло 2 декабря. «Мы не знаем, что это было за вещество. Ходили в больницу, отнесли Льву вещи. С ним все хорошо, его перевели в [общую] палату три дня назад», — пояснил мужчина. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Сейчас пошли в полицию, что-то нас вызывают», — добавил отец мальчика. В тот день Лев был с бабушкой, заявил Рябков. По данным telegram-канала Ural Mash, мальчик якобы отравился метадоном, который принадлежит родителям. Силовики официально эту версию не подтверждают. Родителей мальчика привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.