Отец рассказал о состоянии сына, отравившегося неизвестным веществом в Екатеринбурге

Двухлетнего Льва, который отравился неизвестным веществом в Екатеринбурге, перевели в общую палату. Его отец Алексей Рябков заявил URA.RU, что малыш чувствует себя хорошо.
ЧП произошло 2 декабря. «Мы не знаем, что это было за вещество. Ходили в больницу, отнесли Льву вещи. С ним все хорошо, его перевели в [общую] палату три дня назад», — пояснил мужчина. По его словам, ребенок выпил моющее средство в ванной. «Сейчас пошли в полицию, что-то нас вызывают», — добавил отец мальчика.
В тот день Лев был с бабушкой, заявил Рябков. По данным telegram-канала Ural Mash, мальчик якобы отравился метадоном, который принадлежит родителям. Силовики официально эту версию не подтверждают. Родителей мальчика привлекли к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.
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