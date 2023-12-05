Родителей, чей сын отравился наркотиком в Екатеринбурге, накажут

05 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

Полицейские проверят родителей, чей ребенок попал в реанимацию (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Родителей, чей двухлетний малыш отравился неустановленным веществом в Екатеринбурге, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Информация о госпитализации ребенка поступила в восьмой отдел городской полиции. По данным силовиков, жизни мальчика ничего не угрожает. «[Родители] привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малыша», — отметили в ведомстве. О ЧП стало известно утром. По данным telegram-канала Ural Mash, ребенок якобы отравился метадоном, который принадлежит родителям. Отец мальчика опроверг URA.RU эту версию. По его словам, малыш выпил моющее средство в ванной. Силовики официально не подтверждают информацию об отравлении наркотиком.

Родителей, чей двухлетний малыш отравился неустановленным веществом в Екатеринбурге, привлекут к ответственности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. Информация о госпитализации ребенка поступила в восьмой отдел городской полиции. По данным силовиков, жизни мальчика ничего не угрожает. «[Родители] привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малыша», — отметили в ведомстве. О ЧП стало известно утром. По данным telegram-канала Ural Mash, ребенок якобы отравился метадоном, который принадлежит родителям. Отец мальчика опроверг URA.RU эту версию. По его словам, малыш выпил моющее средство в ванной. Силовики официально не подтверждают информацию об отравлении наркотиком.