05 декабря 2023

На северо-западе Челябинска построят новую газозаправочную станцию. Фото, скрин

На северо-западе Челябинска построят новую газозаправочную станцию
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Передвижная газозаправка на АТП-6 для белорусских МАЗов к ЧМ-2018. Екатеринбург, газ, заправка, давление, газовое оборудование, датчики, метан, манометр
Общественные слушания по вопросу строительства пройдут с 5 по 26 декабря Фото:

В Курчатовском районе Челябинска планируют установить и ввести в эксплуатацию новую газозаправочную станцию, общая площадь под застройку составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. Общественные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, в территориальной зоне коммунальных объектов городского хозяйства. Общественные обсуждения провести с 05.12.2023 по 26.12.2023», — сообщается на сайте.

Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра. КПГ планируется построить по улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе Челябинска. На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей.

Как указано на сайте правительства РФ, комбинированный природный газ является одним из наиболее экологичных видов топлива, благодаря которому сокращается объем вредных выбросов в атмосферу. В 2022 году потребление КПГ транспортными средствами в РФ составило 1,5 млрд кубометров. Если сравнивать показатели с 2021 годом, рынок вырос на 12%.

Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра.
Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра.
Фото:
На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей
На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курчатовском районе Челябинска планируют установить и ввести в эксплуатацию новую газозаправочную станцию, общая площадь под застройку составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. Общественные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, в территориальной зоне коммунальных объектов городского хозяйства. Общественные обсуждения провести с 05.12.2023 по 26.12.2023», — сообщается на сайте. Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра. КПГ планируется построить по улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе Челябинска. На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей. Как указано на сайте правительства РФ, комбинированный природный газ является одним из наиболее экологичных видов топлива, благодаря которому сокращается объем вредных выбросов в атмосферу. В 2022 году потребление КПГ транспортными средствами в РФ составило 1,5 млрд кубометров. Если сравнивать показатели с 2021 годом, рынок вырос на 12%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...