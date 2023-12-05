На северо-западе Челябинска построят новую газозаправочную станцию

Общественные слушания по вопросу строительства пройдут с 5 по 26 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курчатовском районе Челябинска планируют установить и ввести в эксплуатацию новую газозаправочную станцию, общая площадь под застройку составит почти 7,5 тысячи квадратных метров. Общественные слушания по данному вопросу пройдут в Челябинске с 5 по 26 декабря, сообщается на сайте мэрии.

«Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство автомобильной газонаполнительной компрессорной станции, в территориальной зоне коммунальных объектов городского хозяйства. Общественные обсуждения провести с 05.12.2023 по 26.12.2023», — сообщается на сайте.

Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра. КПГ планируется построить по улице Молодогвардейцев в Курчатовском районе Челябинска. На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей.

Как указано на сайте правительства РФ, комбинированный природный газ является одним из наиболее экологичных видов топлива, благодаря которому сокращается объем вредных выбросов в атмосферу. В 2022 году потребление КПГ транспортными средствами в РФ составило 1,5 млрд кубометров. Если сравнивать показатели с 2021 годом, рынок вырос на 12%.

Общая площадь застройки, где будут расположены объекты заправки автомобилей природным газом, составляет 7 тысяч 232 квадратных метра. Фото: яндекс-карты

На данный момент кадастровая стоимость участка под застройку составляет более 33 млн рублей Скрин: кадастровая карта г. Челябинска