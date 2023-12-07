Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом из романа Джейн Остин

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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
Карин Кнайсль танцевала с Владимиром Путиным на свадьбе в 2018 году Фото:

Президент России Владимир Путин — интеллигентнейший джентльмен, он соответствует стандарту, который английская писательница Джейн Остин описала в романе «Гордость и предубеждение». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

«Путин самый интеллигентный джентльмен, каких я встречала. Еще Джейн Остин в своем произведении „Гордость и предубеждение“ написала о состоявшемся джентльмене, Путин соответствует этому стандарту», — заявила Карин Кнайсль, ее слова приводит BBC.

После ПМЭФ-2023 Кнайсль решила остаться в России. Она арендовала дом в Рязанской области, а затем переехала в Санкт-Петербург. Экс-глава МИД Австрии переехала в Россию из-за постоянных угроз физической расправы, так указано на ее сайте.

Дело в том, что в 2018 году Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. А после начала спецоперации она подала заявление об отставке.

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Президент России Владимир Путин — интеллигентнейший джентльмен, он соответствует стандарту, который английская писательница Джейн Остин описала в романе «Гордость и предубеждение». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Путин самый интеллигентный джентльмен, каких я встречала. Еще Джейн Остин в своем произведении „Гордость и предубеждение“ написала о состоявшемся джентльмене, Путин соответствует этому стандарту», — заявила Карин Кнайсль, ее слова приводит BBC. После ПМЭФ-2023 Кнайсль решила остаться в России. Она арендовала дом в Рязанской области, а затем переехала в Санкт-Петербург. Экс-глава МИД Австрии переехала в Россию из-за постоянных угроз физической расправы, так указано на ее сайте. Дело в том, что в 2018 году Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. А после начала спецоперации она подала заявление об отставке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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