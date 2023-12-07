Экс-глава МИД Австрии назвала Путина джентльменом из романа Джейн Остин

07 декабря 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

Карин Кнайсль танцевала с Владимиром Путиным на свадьбе в 2018 году Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин — интеллигентнейший джентльмен, он соответствует стандарту, который английская писательница Джейн Остин описала в романе «Гордость и предубеждение». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Путин самый интеллигентный джентльмен, каких я встречала. Еще Джейн Остин в своем произведении „Гордость и предубеждение“ написала о состоявшемся джентльмене, Путин соответствует этому стандарту», — заявила Карин Кнайсль, ее слова приводит BBC. После ПМЭФ-2023 Кнайсль решила остаться в России. Она арендовала дом в Рязанской области, а затем переехала в Санкт-Петербург. Экс-глава МИД Австрии переехала в Россию из-за постоянных угроз физической расправы, так указано на ее сайте . Дело в том, что в 2018 году Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. А после начала спецоперации она подала заявление об отставке.

Президент России Владимир Путин — интеллигентнейший джентльмен, он соответствует стандарту, который английская писательница Джейн Остин описала в романе «Гордость и предубеждение». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль. «Путин самый интеллигентный джентльмен, каких я встречала. Еще Джейн Остин в своем произведении „Гордость и предубеждение“ написала о состоявшемся джентльмене, Путин соответствует этому стандарту», — заявила Карин Кнайсль, ее слова приводит BBC. После ПМЭФ-2023 Кнайсль решила остаться в России. Она арендовала дом в Рязанской области, а затем переехала в Санкт-Петербург. Экс-глава МИД Австрии переехала в Россию из-за постоянных угроз физической расправы, так указано на ее сайте. Дело в том, что в 2018 году Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. А после начала спецоперации она подала заявление об отставке.