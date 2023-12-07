Президент России Владимир Путин — интеллигентнейший джентльмен, он соответствует стандарту, который английская писательница Джейн Остин описала в романе «Гордость и предубеждение». Об этом заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
«Путин самый интеллигентный джентльмен, каких я встречала. Еще Джейн Остин в своем произведении „Гордость и предубеждение“ написала о состоявшемся джентльмене, Путин соответствует этому стандарту», — заявила Карин Кнайсль, ее слова приводит BBC.
После ПМЭФ-2023 Кнайсль решила остаться в России. Она арендовала дом в Рязанской области, а затем переехала в Санкт-Петербург. Экс-глава МИД Австрии переехала в Россию из-за постоянных угроз физической расправы,
Дело в том, что в 2018 году Кнайсль станцевала с Путиным на своей свадьбе. А после начала спецоперации она подала заявление об отставке.
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