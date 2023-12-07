В Перми автобус сбил мужчину, переходящего дорогу

Водитель автобуса не предоставил преимущество пешеходу
В Свердловском районе Перми пассажирский автобус № 71 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. О случившемся очевидцы сообщили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
«Сбили мужчину на перекрестке Солдатова и Лодыгина», — написали горожане. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что ДТП произошло 7 декабря в 20:48. Автобус не пропустил пешехода на зебре и сбил его.
В УМВД уточнили, что пострадавшему мужчине была оказана разовая помощь на месте происшествия. Пассажиры автобуса при ДТП травм не получили.
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