07 декабря 2023

В Перми автобус сбил мужчину, переходящего дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, Пермь, автобус 19
Водитель автобуса не предоставил преимущество пешеходу Фото:

В Свердловском районе Перми пассажирский автобус № 71 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. О случившемся очевидцы сообщили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Сбили мужчину на перекрестке Солдатова и Лодыгина», — написали горожане. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что ДТП произошло 7 декабря в 20:48. Автобус не пропустил пешехода на зебре и сбил его.

В УМВД уточнили, что пострадавшему мужчине была оказана разовая помощь на месте происшествия. Пассажиры автобуса при ДТП травм не получили.

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В Свердловском районе Перми пассажирский автобус № 71 сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу. О случившемся очевидцы сообщили в сообществе «Плохие новости Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Сбили мужчину на перекрестке Солдатова и Лодыгина», — написали горожане. В пресс-службе УМВД по городу Перми сообщили, что ДТП произошло 7 декабря в 20:48. Автобус не пропустил пешехода на зебре и сбил его. В УМВД уточнили, что пострадавшему мужчине была оказана разовая помощь на месте происшествия. Пассажиры автобуса при ДТП травм не получили.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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