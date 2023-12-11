Бизнесмены ХМАО взвинтили цены на отогрев машин в мороз

В Ханты-Мансийском автономном округе из-за аномальных морозов выросла стоимость отогрева автомобилей. Предприниматели стали брать за теплый запуск машин почти на 50% больше. О ситуации URA.RU рассказали сами бизнесмены и автовладельцы.
«Сейчас стоит от трех с половиной тысяч. От тысячи рублей стоит только „прикурить“ машину. Ажиотаж большой, цены на подогрев выросли где-то на тысячу рублей», — рассказал журналисту агентства предприниматель из Сургута.
Сами автовладельцы при этом говорят, что не редко службы отогрева выставляют водителям цену в зависимости от конкретного автомобиля. «В объявлениях ставят минимальные цены. А как начинаешь узнавать, то скорее всего выходит больше. Видимо, смотрят, что за машина и сколько им придется возиться», — рассказал агентству водитель из Нижневартовска.
Однако в некоторых городах региона предприниматели уже начали снижать стоимость услуг по отогреву автомобилей. «За 2,5 [тысячи] грею. Сегодня маленько подпустил мороз. Вчера было -40, поэтому больше брали», — пояснил предприниматель из Ханты-Мансийска.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО стали массово отказываться от покупки гаражей. По сравнению с прошлым годом, интерес к покупке подобной недвижимости у югорчан снизился почти на 10%.
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