Путин назвал количество человек, подписавших контракт с ВС РФ

Путин: в РФ по контракту служат 486 тысяч человек

14 декабря 2023 в 14:25 Размер текста - 17 +

486 тысяч человек служат на добровольческой основе, заявил Владимир Путин Фото: Георгий Бергал © URA.RU В России на службе по контракту находятся 486 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Мы начали кампанию по привлечению людей на добровольной основе на контракт. Планировали к концу года 412 тысяч набрать. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч», — сказал Путин во время прямой линии. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube. В ноябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, в стране в этом году на контрактную службу были приняты примерно 410 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое число фиксирует количество набранных военнослужащих с начала 2023 года.

В России на службе по контракту находятся 486 тысяч человек. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии. «Мы начали кампанию по привлечению людей на добровольной основе на контракт. Планировали к концу года 412 тысяч набрать. На вчерашний вечер набрано 486 тысяч», — сказал Путин во время прямой линии. Информационное агентство URA.RU ведет прямой эфир общения Путина с гражданами на Rutube. В ноябре зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, в стране в этом году на контрактную службу были приняты примерно 410 тысяч человек. Он подчеркнул, что такое число фиксирует количество набранных военнослужащих с начала 2023 года.