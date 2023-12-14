Тюмень становится привлекательным местом отдыха для москвичей

Tutu.ru: Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы
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Открытие региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени, горшок, фольклор, иностранцы, русская печь, туристы, студенты, вфмс, туризм
Жителей столицы привлекают в Тюмени сибирский колорит и термальные источники Фото:

Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы. Такие данные по итогам года обозначил в рассылке сервис tutu.ru.

«Тюмень занимает 20 место в топ-20 популярных направлений перелетов из столицы России. Общая доля продажи билетов из Москвы в Тюмень составляет чуть больше 1% в общем объеме», — говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что лидером рейтинга внутренних перелетов уже много лет остается Сочи. Всего на перелеты по направлениям из топ-20 пришлось около 40% продаж билетов на внутренние авиалинии.

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Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы. Такие данные по итогам года обозначил в рассылке сервис tutu.ru. «Тюмень занимает 20 место в топ-20 популярных направлений перелетов из столицы России. Общая доля продажи билетов из Москвы в Тюмень составляет чуть больше 1% в общем объеме», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что лидером рейтинга внутренних перелетов уже много лет остается Сочи. Всего на перелеты по направлениям из топ-20 пришлось около 40% продаж билетов на внутренние авиалинии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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