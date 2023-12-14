Тюмень становится привлекательным местом отдыха для москвичей

Жителей столицы привлекают в Тюмени сибирский колорит и термальные источники
Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы. Такие данные по итогам года обозначил в рассылке сервис tutu.ru.
«Тюмень занимает 20 место в топ-20 популярных направлений перелетов из столицы России. Общая доля продажи билетов из Москвы в Тюмень составляет чуть больше 1% в общем объеме», — говорится в сообщении сервиса.
Отмечается, что лидером рейтинга внутренних перелетов уже много лет остается Сочи. Всего на перелеты по направлениям из топ-20 пришлось около 40% продаж билетов на внутренние авиалинии.
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