Тюмень становится привлекательным местом отдыха для москвичей

Tutu.ru: Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы

14 декабря 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Жителей столицы привлекают в Тюмени сибирский колорит и термальные источники Фото: Николай Бастриков © URA.RU Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы. Такие данные по итогам года обозначил в рассылке сервис tutu.ru. «Тюмень занимает 20 место в топ-20 популярных направлений перелетов из столицы России. Общая доля продажи билетов из Москвы в Тюмень составляет чуть больше 1% в общем объеме», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что лидером рейтинга внутренних перелетов уже много лет остается Сочи. Всего на перелеты по направлениям из топ-20 пришлось около 40% продаж билетов на внутренние авиалинии.

Тюмень вошла в топ-20 популярных направлений перелетов из Москвы. Такие данные по итогам года обозначил в рассылке сервис tutu.ru. «Тюмень занимает 20 место в топ-20 популярных направлений перелетов из столицы России. Общая доля продажи билетов из Москвы в Тюмень составляет чуть больше 1% в общем объеме», — говорится в сообщении сервиса. Отмечается, что лидером рейтинга внутренних перелетов уже много лет остается Сочи. Всего на перелеты по направлениям из топ-20 пришлось около 40% продаж билетов на внутренние авиалинии.