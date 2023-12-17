Депутат и экс-прокурор из ХМАО развязали войну. Инсайд

Депутат Криста и бывший природоохранный прокурор ХМАО вышли на открытый конфликт

18 декабря 2023 в 18:21 Размер текста - 17 +

Депутат и экс-прокурор разругались из-за конфликта бизнес-интересов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО депутат Анатолий Криста из Нижневартовска и экс-природоохранный прокурор ХМАО Михаил Альшевский развязали войну, отголоски которой дошли до Москвы. Об этом URA.RU рассказал информатор в экологическом истеблишменте округа. «Говорят, что Альшевский после увольнения из органов стал бенефициаром фирмы, специализирующейся на зарабатывании денег на господрядах в сфере экологии. Ее учредил его бизнес-партнер, сургутский предприниматель Евгений Слюсарь. Альшевский регулярно представляет интересы компании в суде. Однако они столкнулись с Кристой, который обвинил их в уходе от налогов и распиле бюджета. В ответ его назвали псевдоэкологом, и через дружественные организации инициировали жалобы на политика и его НКО, заявив, что тот якобы не занимается своим избирательным округом, а просто кошмарит бизнес. Дошло до того, что НКО Кристы пытались заблокировать через Минюст. Однако попытки сделать не увенчались успехом — депутату удалось обжаловать ограничения, и теперь он сам собирается на личный прием в АП, чтобы отомстить обидчикам», — сообщает инсайдер. На сайте Минюста осенью 2023 года были указаны ограничения в отношении НКО «Экологическая безопасность Югры», которое возглавляет Криста. Сам он в беседе с журналистом агентства подтвердил, что записался на беседу в АП, однако не сообщил дату. На своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат перечислил имеющиеся, на его взгляд, нарушения «Эконадзора» и аффилированных с ним юрлиц. «Организация ООО „Эконадзор“, которая жалуется на нашу общественную организацию, не только является нарушителем природоохранного законодательства, но и еще уходит от налогов и обналичивает денежные средства. Только за 2016, 2017 год „Эконадзору“ доначислили более 22 миллионов рублей. С целью получения необоснованной налоговой выгоды создавались многочисленные фирмы-однодневки, через которые обналичивались средства», — заявил политик. ООО «Эконадзор» сменило руководителя в 2021 году. Компанию возглавляет Светлана Лебедева, Слюсарь же, по данным из открытых источникив, входит в состав учредителей. Редакция информагентства не располагает телефонными номерами Альшевского и Слюсаря. На почту ООО «Эконадзор» направлен запрос, ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО депутат Анатолий Криста из Нижневартовска и экс-природоохранный прокурор ХМАО Михаил Альшевский развязали войну, отголоски которой дошли до Москвы. Об этом URA.RU рассказал информатор в экологическом истеблишменте округа. «Говорят, что Альшевский после увольнения из органов стал бенефициаром фирмы, специализирующейся на зарабатывании денег на господрядах в сфере экологии. Ее учредил его бизнес-партнер, сургутский предприниматель Евгений Слюсарь. Альшевский регулярно представляет интересы компании в суде. Однако они столкнулись с Кристой, который обвинил их в уходе от налогов и распиле бюджета. В ответ его назвали псевдоэкологом, и через дружественные организации инициировали жалобы на политика и его НКО, заявив, что тот якобы не занимается своим избирательным округом, а просто кошмарит бизнес. Дошло до того, что НКО Кристы пытались заблокировать через Минюст. Однако попытки сделать не увенчались успехом — депутату удалось обжаловать ограничения, и теперь он сам собирается на личный прием в АП, чтобы отомстить обидчикам», — сообщает инсайдер. На сайте Минюста осенью 2023 года были указаны ограничения в отношении НКО «Экологическая безопасность Югры», которое возглавляет Криста. Сам он в беседе с журналистом агентства подтвердил, что записался на беседу в АП, однако не сообщил дату. На своей странице в соцсети «Вконтакте» депутат перечислил имеющиеся, на его взгляд, нарушения «Эконадзора» и аффилированных с ним юрлиц. «Организация ООО „Эконадзор“, которая жалуется на нашу общественную организацию, не только является нарушителем природоохранного законодательства, но и еще уходит от налогов и обналичивает денежные средства. Только за 2016, 2017 год „Эконадзору“ доначислили более 22 миллионов рублей. С целью получения необоснованной налоговой выгоды создавались многочисленные фирмы-однодневки, через которые обналичивались средства», — заявил политик. ООО «Эконадзор» сменило руководителя в 2021 году. Компанию возглавляет Светлана Лебедева, Слюсарь же, по данным из открытых источникив, входит в состав учредителей. Редакция информагентства не располагает телефонными номерами Альшевского и Слюсаря. На почту ООО «Эконадзор» направлен запрос, ответ ожидается.