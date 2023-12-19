Пермских автомобилистов зовут участвовать в новогоднем флешмобе

19 декабря 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Требований к марке автомобиля организаторы не предъявляют Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми для автомобилистов пройдет праздничный флешмоб. Водителей зовут выстроиться гигантское число 2024. «У торгово-развлекательного центра „Планета“ 23 декабря автомобилисты выстроят свои машины в виде числа 2024 и снежинок. Это отличная возможность стать частью уникального и запоминающегося мероприятия, а также внести свой вклад в праздничное настроение города», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Организаторы мероприятия не предъявляют к автомобилям никаких требований. Чтобы принять участие, нужно приехать на уличную парковку ТРЦ, где будут выстраивать огромные фигуры и число. Начало флешмоба — в 18:00.

В Перми для автомобилистов пройдет праздничный флешмоб. Водителей зовут выстроиться гигантское число 2024. «У торгово-развлекательного центра „Планета“ 23 декабря автомобилисты выстроят свои машины в виде числа 2024 и снежинок. Это отличная возможность стать частью уникального и запоминающегося мероприятия, а также внести свой вклад в праздничное настроение города», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Организаторы мероприятия не предъявляют к автомобилям никаких требований. Чтобы принять участие, нужно приехать на уличную парковку ТРЦ, где будут выстраивать огромные фигуры и число. Начало флешмоба — в 18:00.