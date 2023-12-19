Пермских автомобилистов зовут участвовать в новогоднем флешмобе

Требований к марке автомобиля организаторы не предъявляют
В Перми для автомобилистов пройдет праздничный флешмоб. Водителей зовут выстроиться гигантское число 2024.
«У торгово-развлекательного центра „Планета“ 23 декабря автомобилисты выстроят свои машины в виде числа 2024 и снежинок. Это отличная возможность стать частью уникального и запоминающегося мероприятия, а также внести свой вклад в праздничное настроение города», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.
Организаторы мероприятия не предъявляют к автомобилям никаких требований. Чтобы принять участие, нужно приехать на уличную парковку ТРЦ, где будут выстраивать огромные фигуры и число. Начало флешмоба — в 18:00.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.