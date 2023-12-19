Пермских автомобилистов зовут участвовать в новогоднем флешмобе

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Экотакси. Тюмень, водитель, за рулем, водитель автомобиля
Требований к марке автомобиля организаторы не предъявляют Фото:

В Перми для автомобилистов пройдет праздничный флешмоб. Водителей зовут выстроиться гигантское число 2024.

«У торгово-развлекательного центра „Планета“ 23 декабря автомобилисты выстроят свои машины в виде числа 2024 и снежинок. Это отличная возможность стать частью уникального и запоминающегося мероприятия, а также внести свой вклад в праздничное настроение города», — рассказали в пресс-службе ТРЦ.

Организаторы мероприятия не предъявляют к автомобилям никаких требований. Чтобы принять участие, нужно приехать на уличную парковку ТРЦ, где будут выстраивать огромные фигуры и число. Начало флешмоба — в 18:00.

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В Перми для автомобилистов пройдет праздничный флешмоб. Водителей зовут выстроиться гигантское число 2024. «У торгово-развлекательного центра „Планета“ 23 декабря автомобилисты выстроят свои машины в виде числа 2024 и снежинок. Это отличная возможность стать частью уникального и запоминающегося мероприятия, а также внести свой вклад в праздничное настроение города», — рассказали в пресс-службе ТРЦ. Организаторы мероприятия не предъявляют к автомобилям никаких требований. Чтобы принять участие, нужно приехать на уличную парковку ТРЦ, где будут выстраивать огромные фигуры и число. Начало флешмоба — в 18:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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